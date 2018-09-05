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Rus Büyükelçiden kritik açıklama: Türkiye ile Suriye'de temas halindeyiz

Rusya'nın Ankara Büyükelçisi Aleksey Yerhov, Türkiye ile ilgili önemli açıklamalarda bulundu. Yerhov, "Kuzey Suriye'deki durumla ilgili Türkiye ile temas halindeyiz. Cuma günü İran'da yapılacak zirve Suriye'de çözüm için büyük fırsat"

05 Eylül 2018 Çarşamba 10:46
Rus Büyükelçiden kritik açıklama: Türkiye ile Suriye'de temas halindeyiz

Rusya'nın Ankara Büyükelçi Aleksey Yerhov, İran'da cuma günü yapılacak zirvenin Suriye'de çözüm için büyük fırsat olduğunu belirtti.

Yerhov ayrıca, Kuzey Suriye'deki durumla ilgili Türkiye ile temas halinde olduklarını söyledi.

Haber Tarihi: 05 Eylül 2018 Çarşamba 10:46
  1. Ankara
  2. Rusya
  3. Türkiye
  4. Kritik açıklama
  5. Aleksey Yerehov
  6. ikili ilişkiler

YORUM YAZ

  • Mesut SarpMesut Sarp2 sa önce
    Yine Rusya idlibe biz saldıralım, sizde oradaki cihadcı grupları alın deyip başımızdaki terörü dahada artıracaklar, inşaallah Reizde onaylamaz !
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