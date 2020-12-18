  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Aktüel Rus Büyükelçi Karlov, Ankara'da anıldı
Aktüel

Rus Büyükelçi Karlov, Ankara'da anıldı

Yeniakit Publisher
2020-12-18 13:51:30 -
Rus Büyükelçi Karlov, Ankara'da anıldı

ANKARA (AA) - 4 yıl önce Ankara'da uğradığı silahlı saldırıda hayatını kaybeden Rusya'nın Ankara Büyükelçisi Andrey Karlov, düzenlenen törenle anıldı.

Büyükelçi Karlov için Rusya'nın Ankara Büyükelçiliğinde anma töreni düzenlendi.

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) önlemleri nedeniyle kısıtlı katılımın olduğu törene, Rusya'nın Ankara Büyükelçisi Aleksey Yerhov, Belarus, Moldova, Tacikistan, Türkmenistan, Kırgızistan ve Kazakistan'ın Ankara Büyükelçileri ile Rus vatandaşları katıldı.

Törene katılanlar, Karlov'un büyükelçilik bahçesindeki anıtına çiçek bıraktı.

Rusya'nın Ankara Büyükelçisi Andrey Karlov, 19 Aralık 2016'da Rusya'nın Ankara Büyükelçiliği ve Çankaya Belediyesi iş birliğiyle gerçekleştirilen "Gezgin Gözüyle Kaliningrad'dan Kamçatka'ya Rusya" konulu fotoğraf sergisinde açılış konuşmasını yaptığı sırada uğradığı silahlı saldırıda yaşamını yitirmişti.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Biden savaş çığırtkanlığı yaptı! 'Bedelini ödeteceğiz'
Dünya

Biden savaş çığırtkanlığı yaptı! 'Bedelini ödeteceğiz'

ABD başkanlığına seçilen Joe Biden, ülkede 3 bakanlığa yönelik siber saldırıların ardından, yaptığı sert açıklamada, sorumlulara büyük bir b..
CANLI YAYIN! Aczmendi tarikatı lideri Müslim Gündüz’den yeniakit.com.tr’ye bomba açıklamalar
Gündem

CANLI YAYIN! Aczmendi tarikatı lideri Müslim Gündüz’den yeniakit.com.tr’ye bomba açıklamalar

28 Şubat'ın gündemden düşmeyen isimlerinden Aczimendi lideri Müslim Gündüz, Mehmet Özmen’in hazırlayıp sunduğu “Ülke Gündemi” programı canlı..
ABD Başkanlığı'nı kazanan Biden'dan bir ilk daha!
Dünya

ABD Başkanlığı'nı kazanan Biden'dan bir ilk daha!

ABD Başkanı Donald Trump karşısında başkanlık seçimlerini kazanan Joe Biden, İçişleri Bakanlığı görevi için Debra Haaland'ı seçti. Senato'nu..
Satılık 2018 model BMW 530İ-xDrive
Satılık 2018 model BMW 530İ-xDrive

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay