Rus bombardıman uçağı ihlal etti! İngiliz jetleri harekete geçti

Rus bombardıman uçağı İngiltere hava sahasına yaklaşınca, alarm verildi.

Reuters haber ajansı, havalanan İngiliz savaş jetlerinin Rus uçağına doğru hareketlendiğini duyurdu.

Tehlikeli gerginlik daha fazla büyümeden, jetler üslerine geri döndü.

Bu yıl içerisinde Rus ve İngiliz savaş uçakları birkaç kez karşı karşıya geldi.

Bunlardan ikisi Karadeniz üzerinde oldu.