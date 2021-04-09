Rus basını: Zelenskiy Türkiye'ye geliyor
Rus medyası, Rusya ve Ukrayna arasında artan gerilim nedeniyle Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy’in yarın Türkiye’ye geleceğini iddia etti.
Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy’in yarın Türkiye’de Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile bir görüşme gerçekleştireceği belirtildi.
Sputnik'in kendi kaynaklarına dayandırdığı habere göre, Türkiye Cumhurbaşkanlığı ofisinden bir kaynak “(Ukrayna Devlet Başkanı) Zelenskiy, cumartesi günü Türkiye’ye bir çalışma ziyareti gerçekleştirecek ve İstanbul’da Cumhurbaşkanımız (Recep Tayyip Erdoğan) ile bir görüşme yapacak” dedi.
Kaynak, söz konusu ziyaret hakkında resmi açıklamanın da yakında yapılacağını belirtti.