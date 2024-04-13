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Ekonomi Rus bankalara dost ülke darbesi!
Ekonomi

Rus bankalara dost ülke darbesi!

Yeniakit Publisher
2024-04-13 07:35:00 -
Rus bankalara dost ülke darbesi!

VTB Bank lideri Kostin, dost ülkelerdeki bankalardan gelen ödeme retlerinin yükseldiğini bildirdi.

VTB Bank lideri Kostin, dost ülkelerdeki bankalardan gelen ödeme retlerinin yükseldiğini bildirdi.

Ukrayna savaşı sebebiyle çok sayıda alanda yaptırıma maruz kalan Rusya'da, bankacılık sektörü temsilcilerinin şikayetleri artıyor. Ülkenin önde gelen bankalarından VTB Bank'ın Başkanı Andrey Kostin, Rusya’dan yapılan ödemelerde dost ülkelerin bankalarından gelen retlerin sayısının yükseldiğini ifade etti. Kostin’in açıklamalarına göre durum dinamik bir şekilde gelişiyor ve Rus tarafıyla çalışmayı sürdürmek isteyen yabancı bankaların sayısı devamlı düşüyor.,

"Dost ülkelerin bankalarını etkiledi"

Gazetemru'da yer alan habere göre, VTB Başkanı, geçen yılın sonunda ikincil Batı yaptırımları rejiminin sıkılaştırılmasının ardından “nedenlerini açıklamadan uyum kontrolünden ödeme yapmayı reddedenlerin” sayısının keskin bir şekilde arttığını da sözlerine ekledi. Kostin, aynı zamanda bu durumun en çok dost ülkelerin bankalarını etkilediğini belirtti.

"Rusya merkezi sorun haline geliyor"

Kostin, buna ek olarak ödeme koşullarının ve komisyonların da arttığını vurguladı. VTB Başkanı, kredi kuruluşlarının da özellikle elektronik, bilgisayar, makine ve ekipman gibi kritik mal gruplarıyla yapılan işlemlerde daha fazla belge talep etmeye başladığını sözlerine ekleyerek açıklamalarında “Bir yıl önce SDN katılımcılarını işlem rotalarından dışlama ve SWIFT kullanmama göreviyle karşı karşıyayken, şimdi coğrafyanın kendisi (Rusya) merkezi sorun haline geliyor” dedi.
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