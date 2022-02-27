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Dünya Rus askerlerin telsiz konuşmaları ortaya çıktı
Dünya

Rus askerlerin telsiz konuşmaları ortaya çıktı

Rusya'nın Ukrayna'ya karşı başlattığı işgal girişiminde 4. güne girilirken Rus askerlerin yaşadıkları şaşkınlık telsiz konuşmalarına yansıdı.

Yeniakit Publisher
2022-02-27 13:41:00 -
Rus askerlerin telsiz konuşmaları ortaya çıktı

Rusya'nın Ukrayna'ya yönelik başlattığı işgal girişiminde dördüncü güne girilirken Rus askerlerin yaşadıkları şaşkınlık telsiz konuşmalarında ortaya çıktı.

Amerikan haber kanalı ABC News'e konuşan üst düzey ABD'li yetkili, bir Rus askerinin telsiz görüşmesinde "Kimi vuracağımızı bilmiyoruz, hepsi bize benziyor" dediğini duyduğunu söyledi.

Yetkili ayrıca bazı Rus güçlerinin yönünü şaşırdığını ve Ukraynalılar'a karşı verilen savaşın düşündüklerinden daha zor olduğunu fark ettiğini söyledi.

Öte yandan İngiltere Savunma Bakanlığı istihbaratı bir açıklama yaparak, Rus kuvvetlerinin 'lojistik zorluklar' ve 'güçlü Ukrayna direnişi' nedeniyle planladıkları ilerlemeyi kaydedemediğini söyledi.

 

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