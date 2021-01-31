  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Dünya Rus askerleri sessizce bölgeye giriş yapmıştı! 200 binden fazla insan ülkeden kaçtı
Dünya

Rus askerleri sessizce bölgeye giriş yapmıştı! 200 binden fazla insan ülkeden kaçtı

Geçtiğimiz haftalarda Rus askerlerinin giriş yaptığı Orta Afrika Cumhuriyeti'nde 200 binden fazla insanın ülkeden kaçtığı bildirildi.

Yeniakit Publisher
2021-01-31 11:20:00 -
Rus askerleri sessizce bölgeye giriş yapmıştı! 200 binden fazla insan ülkeden kaçtı

Birleşmiş Milletler Mülteciler Yüksek Komiserliği (UNHCR) Cuma günü yaptığı açıklamada, 2020 Aralık ayında yapılan seçim sonucunda şiddetin artmasından bu yana Orta Afrika Cumhuriyeti'nde 200 binden fazla insanın çatışmalardan kaçtığını ve yaklaşık yarısının Demokratik Kongo Cumhuriyeti'ne geçiş yaptığını bildirdi.

Reuters'ın aktardığı habere göre, Rusya tarafından desteklenen Bangui yönetimi ile milis gruplar arasında çatışmaların artması en çok sivillere zarar verdi.

Bölge kaynakları, Rusya destekli hükümetin, ülkenin yaklaşık yüzde 30'u üzerinde kontrol sahibi olabildiğini belirtiyor. Ülkenin geri kalan yüzde 70'i ise çeşitli milis gruplar tarafından kontrol ediliyor.

Çatışma, Anayasa Mahkemesi'nin François Bozize 27 Aralık 2020 cumhurbaşkanlığı seçimlerinde adaylığını engelleme kararıyla şiddetlenmişti.

Seçimlerde üçüncü olan eski başbakan Martin Ziguele Cuma günü yaptığı açıklamada, her gün ülke çapında çatışmalar yaşandığını, bunun şehirler arası hareketi engellediğini ve daha fazla insanı kaçmaya ittiğini söyledi.

Elmas, kereste ve altın bakımından zengin topraklara sahip olan yaklaşık beş milyonluk ülke, 2013 isyanının eski cumhurbaşkanı Francois Bozize'yi devirmesinden bu yana istikrarsız durumda. Ülkede uzun süredir Rusya ve Fransa gibi dış ülkelerin etkinliği artıyor.

Kaynak: Mepa News

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.

Yorumlar

432

ruslar slavlar türkler yecüc mecüc kıyametin en büyük alameti aynı kafada olanlardır
  • Yanıtla
Kafe ve restoranlar ne zaman açılacak? Tarih belli oldu
Gündem

Kafe ve restoranlar ne zaman açılacak? Tarih belli oldu

Cumhurbaşkanlığı Kabinesi, 1 Şubat Pazartesi günü Başkan Erdoğan'ın liderliğinde toplanacak. Kabine toplantısında lokanta, restoran ve kafel..
Trump'ın ardından sıra Türkiye'ye geldi: Bakan Soylu'nun twitter paylaşımı engellendi!
Gündem

Trump'ın ardından sıra Türkiye'ye geldi: Bakan Soylu'nun twitter paylaşımı engellendi!

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun Kabe-i Muaazzama üzerinden çirkin bir provokasyona imza atan LGBTİ'li sapkınlara yönelik twitter paylaşım..
CHP'li Muhittin Böcek'ten manidar paylaşım!
Siyaset

CHP'li Muhittin Böcek'ten manidar paylaşım!

CHP istifa haberiyle çalkalanırken Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek Twitter hesabından, 'Zamanını beklediklerim var.' şekl..

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay