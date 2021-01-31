Rus askerleri sessizce bölgeye giriş yapmıştı! 200 binden fazla insan ülkeden kaçtı

Birleşmiş Milletler Mülteciler Yüksek Komiserliği (UNHCR) Cuma günü yaptığı açıklamada, 2020 Aralık ayında yapılan seçim sonucunda şiddetin artmasından bu yana Orta Afrika Cumhuriyeti'nde 200 binden fazla insanın çatışmalardan kaçtığını ve yaklaşık yarısının Demokratik Kongo Cumhuriyeti'ne geçiş yaptığını bildirdi.

Reuters'ın aktardığı habere göre, Rusya tarafından desteklenen Bangui yönetimi ile milis gruplar arasında çatışmaların artması en çok sivillere zarar verdi.

Bölge kaynakları, Rusya destekli hükümetin, ülkenin yaklaşık yüzde 30'u üzerinde kontrol sahibi olabildiğini belirtiyor. Ülkenin geri kalan yüzde 70'i ise çeşitli milis gruplar tarafından kontrol ediliyor.

Çatışma, Anayasa Mahkemesi'nin François Bozize 27 Aralık 2020 cumhurbaşkanlığı seçimlerinde adaylığını engelleme kararıyla şiddetlenmişti.

Seçimlerde üçüncü olan eski başbakan Martin Ziguele Cuma günü yaptığı açıklamada, her gün ülke çapında çatışmalar yaşandığını, bunun şehirler arası hareketi engellediğini ve daha fazla insanı kaçmaya ittiğini söyledi.

Elmas, kereste ve altın bakımından zengin topraklara sahip olan yaklaşık beş milyonluk ülke, 2013 isyanının eski cumhurbaşkanı Francois Bozize'yi devirmesinden bu yana istikrarsız durumda. Ülkede uzun süredir Rusya ve Fransa gibi dış ülkelerin etkinliği artıyor.

Kaynak: Mepa News