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Dünya Rus askerleri böyle pusuya düşürüldü
Dünya

Rus askerleri böyle pusuya düşürüldü

Ukrayna-Rusya arasındaki savaş 3. gününde tüm şiddetiyle devam ederken bölgeden yeni görüntüler geldi. Ukrayna vatandaşları tarafından sosyal medya üzerinden paylaşılan görüntülerde başkent Kiev'e sızmaya çalışan Rus Özel Kuvvetleri'nin Ukrayna askerlerince pusuya düşürüldüğü görüldü.

Yeniakit Publisher
2022-02-26 11:43:00 - 2022-02-26 11:44:55

Rusya'nın Ukrayna'ya askeri müdahalesi 3. gününe girdi. Savaş tüm şiddetiyle devam ederken Ukrayna Cumhurbaşkanlığı Ofisi, 3500'den fazla Rus askerinin öldürüldüğünü ve 200 Rus askerinin esir alındığını açıkladı.

Pusuya düşürüldüler

Kılıç değiştirerek Ukrayna'nın başkenti Kiev'e sızmaya çalışan Rus Özel Kuvvetleri pusuya düşürüldü. Ukrayna Ordusu'na ait zırhlı araçları çalarak başkente girmeye çalışan Rus askerleri bir anda neye uğradığını şaşırdı.

Ukrayna askerleri kılık değiştiren Rus güçlerini kurdukları pusuyla tek tek öldürdü. O anlar Ukrayna vatandaşları tarafından sosyal medyada paylaşıldı.

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