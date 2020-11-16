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Dünya Rus askerler, cesetler içinde görev yapıyor! Karabağ Ermeni mezarlığı!
Dünya

Rus askerler, cesetler içinde görev yapıyor! Karabağ Ermeni mezarlığı!

Dağlık Karabağ’daki Ermenistan hezimetinin fotoğrafları dünyaya yayılıyor. 27 Eylül’de Azerbaycan köylerine saldırarak çatışmaları başlatan Ermeni güçlerinin 44 günlük çatışmalarda binlerce kayıp vererek teslim olmasının ardından bölgeye giren basın mensupları, Rusya barış gücünün Ermeni asker cesetlerinin arasında görev yaptığını duyurdu.

Yeniakit Publisher
2020-11-16 17:32:00 -
Rus askerler, cesetler içinde görev yapıyor! Karabağ Ermeni mezarlığı!

Münübe Yılmaz

Azerbaycan ile Ermenistan arasında Rusya’nın arabuluculuğunda yapılan anlaşma gereği Dağlık Karabağ’da ateşkes sağlanırken, bölgeye giren uluslararası basın mensupları çarpıcı kareleri dünyayla paylaştı.

44 günlük savaşın hezimetle sona ermesiyle Dağlık Karabağ’da yaşayan Ermeniler, evlerini terk edip Ermenistan’a dönmeye başlarken, bölgeye giren Rus barış gücü askerleri adeta Ermeni mezarlığına dönen Karabağ’da cesetler arasında görev yapıyor.

Uluslararası haber ajanslarının Şuşa, Kelbecer ve cephenin diğer bölgelerinden geçtiği fotoğraflarda Ermenistan askerlerinin yaşadığı hezimeti gözler önüne serdi.

Ermeniler gerçeği gördü

Ermeni Başbakanı Paşinyan’ın “Savunma Bakanlığının isteğiyle ateşkes yaptım. Başka çaremiz yoktu. Yoksa 25 bin askerimiz ölecek ya da esir düşecekti” sözlerine tepki gösterin Ermeniler de dünyaya yayılan fotoğraf karelerinden sonra Azerbaycan karşısında yaşanan tarihi hezimetin boyutunu öğrenmiş oldu. Ermeni basını çatışma dönemlerinde hezimete dair bilgi paylaşmayıp, umut aşılayan haberler yaptığı için uluslararası basının dünyayla paylaştığı fotoğraflar Ermenistan halkı için de şok oldu.

Bölgeye barış gücü olarak gelen Rus askerlerin yollarda ve yol kenarlarındaki onlarca Ermeni askerin cesedine hiç aldırış etmemesi dikkat çekerken, Moskova’ya Ermenistan’ın yaşadığı yenilginin detayları hakkında bilgiler ulaştırdığı da bildirildi.

Ermeniler cesetleri almıyor

Rus askerlerin, yerlerdeki cesetlerin toplanması için Erivan yönetimine baskı yaptığı ve “Salgın hastalık” tehlikesini bildirildiği öğrenildi. Ateşkesin üzerinden 1 hafta geçmesine rağmen askerlerinin cenazelerine saygı göstermeyen ve onları defnetmek için adım atmayan Ermenilerin, daha önce de ölen askerleri kamyon kasalarıyla çukurlara döktüğü görüntüler pes dedirtmişti.


Yeni Akit Gazetesi
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