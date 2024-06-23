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Dünya Rus askeri yaralanan arkadaşını öldürdü!
Dünya

Rus askeri yaralanan arkadaşını öldürdü!

Yeniakit Publisher
2024-06-23 11:48:00 - 2024-06-23 11:51:40
Rus askeri yaralanan arkadaşını öldürdü!

Ukrayna cephesinde dron saldırısı sonucu yaralanan bir Rus askeri, arkadaşından kendisini vurmasını istedi, arkadaşı gözünü kırpmadan öldürdü.

Rusya ile Ukrayna arasında ki savaş tüm hızıyla devam ederken cepheden ilgginç görüntüler gelmeye devam ediyor. Ukrayna cehpesinde drone saldırısından yaralanan bir rus askeri arkadaşından kendisini vurmasını istedi.

Yaralanan arkadaşının kafasına sıktı

Yaşanan çatışmalarla ilgili yeni bir video gündeme oturdu. Videoda bir Rus asker Ukrayna tarafından düzenlenen FPV drone saldırısında yaralandı.

Yaralanıp yere yığılan asker, arkadaşından kafasına sıkmasını istedi. Arkadaşı da gözünü kırpmadan kafasına ateş etti.

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Putin'i çıldırtacak kareler! Ukrayna cephesinden paylaşıldı
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