Rus askeri istihbaratı, ABD'nin altyapısını hedef aldı

Güvenlik firması Dragos, yıllık endüstriyel kontrol sistemleri siber güvenlik inceleme raporunu yayınladı. Raporda, hackerların ABD'nin kritik altyapısına birkaç erişim sağladıkları bildirildi.

Dragos firmasının siber güvenlik araştırmacılarına göre, 2020'de endüstriyel sistemleri hedefleyen Stibnite, Talonite, Kamacite ve Vanadinite olarak adlandırılan dört yeni hacker grubu tespit edildi. Rus askeri istihbaratına bağlı olarak faaliyet gösteren "Sandworm" isimli grubun ardından öne çıkan grubun "Kamacite" olduğu belirtildi.

ABD'nin elektrik sistemlerine sızdığı belirtilen siber saldırganların 2015 ve 2016 yıllarında Ukrayna'da elektrik kesintilerine neden olduğu raporlanmıştı.

Kaynak: star.com.tr