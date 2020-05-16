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Rus askeri gemisi İstanbul Boğazı'ndan geçti

Yeniakit Publisher
2020-05-16 10:24:07 -
Rus askeri gemisi İstanbul Boğazı'ndan geçti

İSTANBUL (AA) - Rus donanmasına ait gemi İstanbul Boğazı'ndan geçti.

Rus ordusunun Karadeniz filosuna ait olduğu öğrenilen 150 borda numaralı "Capatob" isimli gemi, sabah saatlerinde Karadeniz'den Boğaz'a giriş yaptı.

Boğazı geçişi sırasında gemiye Sahil Güvenlik Komutanlığı botları ile İstanbul Emniyet Müdürlüğü Deniz Liman Şube Müdürlüğü botları eşlik etti.

Boğaz geçişi boyunca burun kısmında bir Rus askerin nöbet tuttuğu gemi, Marmara Denizi'nde seyrini sürdürdü.

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