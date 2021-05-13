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Sağlık Rus aşısı yan etkisi var mı? Sputnik V aşısı baş ağrısı yapıyor mu?
Sağlık

Rus aşısı yan etkisi var mı? Sputnik V aşısı baş ağrısı yapıyor mu?

Sputnik V yan etkileri nelerdir? Koronavirüs salgını sebebiyle ülkemizde Çin ve Alman aşıları uygulanıyor. Rus aşısı konusunda da anlaşma sağlandı. Vatandaşlar Sputnik V aşısının ne zaman yapılacağını, bu aşının yan etkisi olup olmayacağını araştırmaya başladı. Peki, Rus aşısı baş ağrısı kas ağrısı yapıyor mu?

Yeniakit Publisher
2021-05-13 12:44:00 -
Rus aşısı yan etkisi var mı? Sputnik V aşısı baş ağrısı yapıyor mu?

Koronavirüs salgınının sona ermesi için toplumların büyük bölümünün aşılanması gerekiyor. Ülkemizde şimdiye kadar toplam 25 milyon dozu aşkın aşı yapıldı. Çin ve Alman aşılarının ardından Rus aşısı da kısa süre içinde devreye girecek. Sputnik V aşısının ilk partisinin bu ay için teslim edilmesi bekleniyor.

Rus aşısı yan etkisi var mı? Sputnik V aşısı baş ağrısı yapıyor mu?

Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Enfeksiyon Hastalıkları Anabilim Dalı Başkanı Prof. Dr. İsmail Balık, Rusya Federal Sağlık Denetleme Ajansı Roszdravnadzor tarafından, aşılama sonrasında şimdiye kadar aşı yapılan cilt bölgesinde kızarıklık, şişlik, baş ağrısı ve yorgunluk dışında hiçbir yan etkinin görülmediği yönünde açıklama yapıldığını dile getirdi.

Prof. Dr. İsmail Balık, “Rusya'nın yeterli bilgilendirme yapmadığı ifade edildi. Sputnik V, AstraZeneca aşısına benzer bir aşı, son derece de iyi bir aşı. Dünyada en yaygın kullanılan 3-4 aşıdan biri. Sputnik V, dünyada 62 ülkede ruhsatlı. Ruhsatlı olduğu ülkelerde çok yaygın kullanıldığı halde bugüne kadar hiçbir ülkeden bu aşıyla ilgili bir sorun açıklanmadı. Dolayısıyla ülkemizde uygulamaya girdiğinde bu aşıyı yaptıracak olan vatandaşlarımız bir tereddüt asla yaşamasın. Şu ana kadar ülkemizde kullanılan ve kullanılacak olan bu aşı son derece güvenli ve etkili aşılardır. Hangi aşı gelirse gelsin, sırası gelen vatandaşımız geciktirmeden aşısını olsun” dedi.

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