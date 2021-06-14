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Sağlık Rus aşısı geldi mi? Rus aşısı randevusu veriliyor mu?
Sağlık

Rus aşısı geldi mi? Rus aşısı randevusu veriliyor mu?

Sputnik V aşısı randevuları ne zaman verilecek? Koronavirüs salgınında aşılama son derece önemli. Ülkemizde 14 Ocak'tan itibaren aşı uygulanıyor. Vatandaşlar 30 Nisan'da acil kullanım onayı alan Rus aşısının ne zaman uygulanacağını merak ediyor. Peki, Rus aşısı ne zaman kullanılacak? Rus aşısı randevusu nereden alınacak?

Yeniakit Publisher
2021-06-14 12:29:00 -
Rus aşısı geldi mi? Rus aşısı randevusu veriliyor mu?

Türkiye’de aşı uygulaması 14 Ocak’ta Sinovac aşısıyla başladı. Nisan ayıyla birlikte devreye Alman aşısı da girdi. Türkiye, Rusya’da geliştirilen Sputnik V aşısıyla ilgili sözleşme imzalandı. Hatta bu aşının Türkiye’de üretimiyle ilgili adımlar atıldı. 30 Nisan’da ise Sputnik V aşısı için ülkemizde acil kullanım onayı çıktı. Peki, Rus aşısı geldi mi? Kimler Rus aşısı yaptırabilir?

Rus aşısı geldi mi? Rus aşısı randevusu veriliyor mu?

Uzun süredir merakla beklenen Sputnik V aşıları Türkiye'ye bugün ulaştı. Henüz kaç doz aşı sevkiyatı gerçekleştiği açıklanmadı. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca daha önce yaptığı açıklamalarda Sputnik V aşısı için 50 milyon dozluk anlaşma sağlandığını haziran ayı sonuna kadar 30 milyon dozluk sevkiyat yapılacağını belirtmişti. Ankara'ya gelen aşıların test edildikten sonra 81 ile dağıtılması ardından da uygulanması bekleniyor.

Türkiye'de kaç kişi korona aşısı oldu? Kim aşı randevusu alabiliyor?
Türkiye'de kaç kişi korona aşısı oldu? Kim aşı randevusu alabiliyor?

Sağlık

Türkiye'de kaç kişi korona aşısı oldu? Kim aşı randevusu alabiliyor?
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