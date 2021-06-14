Türkiye’de aşı uygulaması 14 Ocak’ta Sinovac aşısıyla başladı. Nisan ayıyla birlikte devreye Alman aşısı da girdi. Türkiye, Rusya’da geliştirilen Sputnik V aşısıyla ilgili sözleşme imzalandı. Hatta bu aşının Türkiye’de üretimiyle ilgili adımlar atıldı. 30 Nisan’da ise Sputnik V aşısı için ülkemizde acil kullanım onayı çıktı. Peki, Rus aşısı geldi mi? Kimler Rus aşısı yaptırabilir?

Rus aşısı geldi mi? Rus aşısı randevusu veriliyor mu?

Uzun süredir merakla beklenen Sputnik V aşıları Türkiye'ye bugün ulaştı. Henüz kaç doz aşı sevkiyatı gerçekleştiği açıklanmadı. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca daha önce yaptığı açıklamalarda Sputnik V aşısı için 50 milyon dozluk anlaşma sağlandığını haziran ayı sonuna kadar 30 milyon dozluk sevkiyat yapılacağını belirtmişti. Ankara'ya gelen aşıların test edildikten sonra 81 ile dağıtılması ardından da uygulanması bekleniyor.