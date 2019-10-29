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Dünya

Rus Analist Sleboda: Bağdadi El Kaide'nin kontrolündeki İdlib'de ne arıyordu?

DAEŞ elebaşısı Bağdadi'nin ABD tarafından düzenlenen operasyonla öldürülmesine ilişkin değerlendirmede bulunan Rus Analist Mark Sleboda, "Bağdadi El Kaide'nin kontrolündeki İdlib'de ne arıyordu?" diye sordu.

2019-10-29 20:15:00 - 2019-10-29 20:21:37
Rus Analist Sleboda: Bağdadi El Kaide'nin kontrolündeki İdlib'de ne arıyordu?

 Tufan Acar  Yeniakit.com.tr 

Dünya kamuoyuna, "DAEŞ elebaşısı, El Kaide kontrollü İdlib'de ne arıyordu?" sorusunu yönelten Rus Analist, "Gündüz Ulusal Golf Kulübü'nde bulunan ABD Başkanı öğleden sonra Beyaz Saray'a geri döndü. Aynı akşam gazetecilere yaptığı açıklamada Bağdadi'yi öldürdüklerini duyurdu." ifadelerini kullandı.

"Bağdadi'nin El Kaide tarafından kontrol edilen İdlib'de öldürülmüş olması dikkat çekiyor." diyen Mark Sleboda, şunları söyledi:

"Batı basını bile kabul ediyor ki İdlib tamamı ile El Kaide'nin kontrolünde. Bağdadi'nin düşmanları tarafından kontrol edilen İdlib'e kaçması çok tuhaf.

Dahası, DAEŞ elebaşısı Suriye'nin Türkiye sınırından sadece beş mil uzakta öldürüldü. Bağdadi söz konusu bölgeye ulaşmak için çok sayıda düşmanını atlatmak zorundaydı. YPG'liler, ABD askerleri, Özgür Suriye Ordusu, Esad'ın askerleri ve Rusya tarafından kontrol edilen bölge. Peki buraları nasıl geçti ve İdlib'e ulaştı?

ABD Bağdadi'ye yönelik operasyonu neden müttefiki Türkiye ile birlikte değil de tek başına yaptı? Trump, Erdoğan ile müttefik olsa da ona güvenmiyor gibi görünüyor."

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