Rum'un kayıp çocuğu Mustafa Akıncı'ya kaybettiren süreç!

KKTC Cumhurbaşkanlığı seçimlerinin kaybeden ismi olan Mustafa Akıncı, Rumlara olan yakınlığı ve Türkiye aleyhinde olan açıklamalarıyla bilinen bir isimdi. Peki Mustafa Akıncı'yı hezimete götüren süreç nasıl oldu? Ersin Tatar'a yenilen Mustafa Akıncı neden kaybetti? İşte Akıncı'ya kaybettiren süreç...

KKTC Cumhurbaşkanı Ersin Tatar oldu

KKTC'de düzenlenen Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde Mustafa Akıncı ile Ersin Tatar yarıştı. Ersin Tatar'ın zaferiyle sonuçlanan seçimlerin kaybedeni Mustafa Akıncı oldu.

Akıncı, göreve geldiği günden itibaren Türkiye aleyhinde yaptığı açıklamalarla tepkilerin odağındaki isim oldu.

'Yavru vatan'dan rahatsız

Türkiye'nin 82. vilayeti olarak anılmak istemediklerini belirten Mustafa Akıncı, "Yavru vatan" söylemine de sert bir şekilde karşı çıkıyordu.

TSK'nın terör operasyonlarına karşıydı

Türkiye'nin Suriye'de düzenlediği askeri harekatlara bile karşı çıkan Mustafa Akıncı, "1974'te biz adına Barış Harekatı desek de bu bir savaştı ve akan da kandı. Şimdi Barış Pınarı desek de akan su değil kandır. Bu nedenle bir an önce dialog ve diplomasinin devreye girmesi en büyük dileğimdir" ifadelerini kullanmıştı.

Rumlara Türk topraklarını peşkeş çekmek istedi

Her fırsatta Türkiye'ye karşı söylemlerini çekinmeden ifade eden Mustafa Akıncı, Rum tarafıyla da oldukça sıkı ilişkiler içerisine girmişti. Akıncı, Cumhurbaşkanlığı yaptığı dönemde Rumlara toprak vermekten yana olduğunu çekinmeden dile getirmişti.

Doğu Akdeniz'deki faaliyetlere karşıydı

Mustafa Akıncı, Türkiye'nin Doğu Akdeniz'de yaptığı sondaj çalışmalarında da rahatsız olduğunu açık bir şekilde dile getirerek Rum yönetiminden alkış alıyordu.

İhtiyaç olmadığı halde Rumlardan ilaç temin etti

Mustafa Akıncı, Güney Kıbrıs'tan 2 bin adet ilaç geleceğini açıklamış bu da KKTC'de krizi neden olmuştu. Seçimlerle birlikte cumhurbaşkanı olan KKTC Başbakanı Ersin Tatar, istenilen ilaca ihtiyaçları olmadığını, gerekirse Türkiye'den alabileceklerini ifade etmesi üzerine tartışma alevlenmişti. Tartışmaların devam ettiği bir dönemde, Rum lider Anastasiadis talep edilen ilaçları KKTC'ye gönderdi. Bunun üzerine KKTC Başbakanlığı yazılı bir açıklama yaparak KKTC Cumhurbaşkanı Akıncı'yı sert sözlerle eleştirdi.