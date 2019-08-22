0553 313 94 23

Rumları korku sardı! 'Türkler vurmaya hazır'

Türkiye'nin yerli ve milli imkanlarla geliştirdiği insansız hava araçları Anka ve Bayraktar TB2 Rumlara korku saldı.

22 Ağustos 2019 Perşembe 20:00
Rumları korku sardı! 'Türkler vurmaya hazır'

Ege ve Doğu Akdeniz’de görev yapan Türkiye'ye ait insansız hava araçları 'Anka' ve 'Bayraktar TB2'ler Rumlarda büyük endişeye neden oldu. Rum Fileleftheros gazetesinin haberinde Yunan tarafını saran korku açıkça işlendi.

Rum Fileleftheros gazetesinin, 'Ege'den Kıbrıs'a ve Türkiye'ye kadar her şeyi tarıyorlar. Her hareketi kaydediyorlar ve hedefleri vurmaya hazırlar' başlığıyla verdiği habere göre; Türkiye, bölgede neler olup bittiğini kontrol altında tutuyor.

ok kıymetli veriler Türk tarafına gidiyor"

Türkiye'nin, Ege'den Kıbrıs'a ve Suriye'ye kadarki bütün bölgeyi taradığına dikkat çeken gazete, "Bu şekilde Ankara'daki siyasi ve askeri karar merkezlerine çok kıymetli veriler gönderiliyor" ifadelerine yer verdi.

"Türkler her şeyi kaydetme olanağına sahip"

'Türkiye, Yunanistan ve Kıbrıs'ta olan hareketleri bilmek istiyor' diye devam eden gazete, Türkiye'nin, kendi çıkarlarını koruma maksatlı faaliyet gösterdiğini söylediği bu hava araçlarıyla 'özellikle askeri öneme sahip her şeyi kaydetme olanağına sahip olduğunu' vurguladı..

Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 22 Ağustos 2019 Perşembe 20:00
  1. Ankara
  2. Türkiye
  3. Yunanistan
  4. Anka
  5. Bayraktar

YORUM YAZ

  • Bir OsmanliBir Osmanli41 dk önce
    Eee biz kararimizi verdik ABD nin kuklasi olmak istemiyoruz dedik, sizde kararinizi verdiniz onun bunun ortamali olmak istediginizi soylediniz. Simdide sonuclarina katlaniyorsunuz. Olay bukadar basit.

Günün Özeti

Bugünkü Akit

Bugünkü Yazılar

Son Eklenen Haberler

Meteorolojiden sağanak uyarısı
  1. Meteorolojiden sağanak uyarısı
  2. Siirt'te "pat pat" devrildi: 1'i ağır..
  3. N’Koudou Beşiktaş’la ilk antrenmanına..
  4. Kaynaşlı’da dereler taştı
  5. KKTC Başbakanı Tatar : "(Kıbrıs..
  6. Balıkesir'de çıkan orman yangını..
  7. KKTC Başbakanı Tatar: "Kıbrıs..
  8. Düzce'de sağanak
  9. BM Yemen Özel Temsilcisi, Husilerin..
  10. Erdoğan: "(Doğu Akdeniz'deki..
  11. Erdoğan: "Doğu Akdeniz'de ne..
  12. Erdoğan: "Kıbrıs Rum Kesimi, ancak..
  13. Erdoğan: "Dün Kıbrıs Türklerinin..
  14. Erdoğan: "(Doğu Akdeniz'deki..
  15. Erdoğan: "Kıbrıs'taki sorunun ortaya..
  16. Kahvehanenin davetsiz misafirlerini..
  17. Erdoğan: "Kendi haklarımızı nasıl..
  18. Cumhurbaşkanı Erdoğan ve KKTC Başkanı..
  19. 18 yaşındaki Levent Mercan Schalke..
  20. Valilikten önemli meteorolojik uyarı
  21. Tunus Dışişleri Bakanı Libyalı..
  22. "Myanmar ordusu soykırım niyetiyle..
  23. HDP'li Sezai Temelli: İstanbul..
  24. Manisa'da bir otomobilde 2 kilo 48..
  25. Kahramanmaraşlı siyam ikizleri..
  26. AEK - Trabzonspor maçında ilk 11'ler
  27. Polonya'da turistlerin üzerine..
  28. Mitroglou, yeni ekibi PSV'nin..
  29. Hatay’da zırhlı polis aracı devrildi:..
  30. Türkiye’nin ilk sivil zırhlı aracı..
Bakan Soylu’dan Ahmet Davutoğlu ve Abdullah Gül hakkında bomba ifadeler!
Bakan Soylu’dan Ahmet Davutoğlu ve Abdullah Gül hakkında bomba ifadeler!
Temel Karamollaoğlu'ndan yeni parti hamlesi!
Temel Karamollaoğlu'ndan yeni parti hamlesi!
Davutoğlu'nun partisine geçen CHP'linin evine haciz geldi
Davutoğlu'nun partisine geçen CHP'linin evine haciz geldi
Oktay Vural'dan Meclise çağrı: Hazır mıyız?
Oktay Vural'dan Meclise çağrı: Hazır mıyız?
Millet İttifakı'nın adayı İYİ Parti'den istifa etti
Millet İttifakı'nın adayı İYİ Parti'den istifa etti

Günün Karikatürü

23 Ağustos 2019
İBB'de FETÖ ve PKK'lılara gün doğdu! 40 bin kişi alınacak
İBB'de FETÖ ve PKK'lılara gün doğdu! 40 bin kişi alınacak
Bomba ihbarı yapıyorum dedi ve açıkladı: Marmara Denizi'nin dibinde nükleer bomba faal
Bomba ihbarı yapıyorum dedi ve açıkladı: Marmara Denizi'nin dibinde nükleer bomba faal