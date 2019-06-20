0553 313 94 23

Rumları çıldırtacak açıklama: Temmuz'da başlayacak

Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığı Genel Müdürü Melih Han Bilgin, Yavuz sondaj gemisinin Doğu Akdeniz'de Temuz ayında sondaja başlayacağını söyledi.

20 Haziran 2019 Perşembe 13:17
Rumları çıldırtacak açıklama: Temmuz'da başlayacak

Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığı Genel Müdürü Melih Han Bilgin, Dilovası'nda bulunan Belde Port Limanı'ndan bugün Akdeniz'e uğurlanacak Yavuz sondaj gemisinin kaptan köşkünde basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.

Yavuz sondaj gemisinin jeoloji ve jeofizik çalışmalarının sonuçlarına göre sondaj yapacağı lokasyonun daha sonra belirleneceğini ve bu kapsamda Karpaz açıklarında bir lokasyonun değerlendirileceğini söyledi.

Bilgin, bundan sonraki lokasyonlar için de jeoloji ve jeofizik çalışmalarının dikkate alınacağını dile getirerek, "Bizim çalışmalarımızı tamamen bilimsel sonuçlar yönlendiriyor. Yaklaşık 5-6 yıl öncesinde başlatılan sismik çalışmaların sonuçlarını bugün alabiliyoruz. Lokasyonun belirlenmesinin ardından Yavuz, temmuz ayının başında sondaja başlayacak. Yaklaşık bin metre su derinliği, üç bin metre sondajla beraber tamamlanacak olan çalışmaların ardından ikinci lokasyona hareket edeceğiz." diye konuştu.

Yavuz sondaj gemisinde çalışan personelin yüzde 53'ünün Türk olduğunu ifade eden Bilgin, gemide şu anda 150 personel bulunduğunu, sondaj sırasında bu rakamın 180'e çıkacağını ve gemide maksimum 200 personelin çalışabildiğini anlattı.

Bilgin, Yavuz ve Fatih sondaj gemilerinin aynı konseptte olduğuna dikkati çekerek, "Yavuz, Kıbrıs'ın doğusunda, Fatih ise batısında çalışmalarını sürdürecek. Yavuz sondaj gemisi zaten Fatih'in ikizi. İki geminin aynı konseptte olması operasyon, işletme ve idamesinde de kolaylıklar sağlıyor. Bizim her iki gemi için 5 yıllık uzun vadeli planlarımız bulunuyor. Bu iki gemi hem Doğu Akdeniz’de, Karadeniz’de hem de Marmara’da Türkiye’de açık deniz petrol aramacılığına hizmet etmek amacıyla kurumumuz envanterine alındı. Dolayısıyla önümüzde 5 yıllık iş planlarımızı icra ediyoruz." diye konuştu.

"Karşı tarafın ne yaptığıyla ilgilenmiyoruz"

Doğu Akdeniz'le ilgili uluslararası konularla ilgilenmeden Türkiye Cumhuriyeti'nin kendilerine verdiği görevi yerine getirdiklerinin altını çizen Bilgin, şunları kaydetti:

"Gerek Türkiye Cumhuriyeti'nin bize verdiği lisans alanlarında, gerek Kuzey Kıbrıs Türkiye Cumhuriyeti’nden kurumuza devrolmuş lisans alanlarında çalışmalarımızı yerine getirme konusunda hiçbir tereddütümüz yok. Karşı tarafın ne yaptığıyla da çok fazla ilgilenmiyoruz. (Güney Kıbrıs Rum Yönetimi’nin Fatih gemisinde çalışanları tutuklama kararına ilişkin) Bize ulaşmış herhangi bir bilgi yok. Bununla ilgili devletimizin ilgili makamları gerekli önlemleri alıyor. Biz başka bir konuyla ilgilenmeden görevimizi yerine getiriyoruz. Dolayısıyla kamuoyu rahat olsun. Hiçbir şeyden etkilenmeden bu görevi yerine getireceğiz."

Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 20 Haziran 2019 Perşembe 13:17
  1. Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığı Genel Müdürü Melih Han Bilgin
  2. yavuz sondaj gemisi

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    MHP’li Avşar’dan seçim açıklaması
    1. MHP’li Avşar’dan seçim açıklaması
    2. Kocaeli’de çevre dostları sertifikayla..
    3. Esad rejimi İdlib’e saldırdı: 13 ölü
    4. İngiliz mahkemesinden Suudi..
    5. Karabük’te asfalt çalışmaları devam..
    6. TİKA desteğiyle Bakü'de Kardiyoloji..
    7. Develi’de Hayaliyle Yaşıyorum Hedefime..
    8. Işıl Alben: “Hedefimiz Olimpiyatlar..
    9. Gıda, içecekler ve tütün dahilindeki..
    10. İzmir'deki "usulsüz dinleme" davasında..
    11. Traktör devrildi: 1 ölü,2 yaralı
    12. Otomobil ile çarpışan motosiklet..
    13. Musabeyli ilçesinde yaz kursları
    14. Binali Yıldırım: "Bizim bölgede..
    15. Almanya'da yerel yöneticilere ölüm..
    16. Ceylanpınar’daki Gazeteciler’den TİGEM..
    17. TPAO Yönetim Kurulu Başkanı Bilgin:..
    18. Ünlü isimden Erdoğan'a destek! "Gel de..
    19. Husilerden Suudi Arabistan mevzilerine..
    20. Wattozz için Arjantinli firma ile..
    21. Araklı’da yaşanan sel ve heyelanda..
    22. Manisa'da kamyonun çarptığı motosiklet..
    23. Karşıdan karşıya geçmeye çalışan..
    24. İngiltere'den Suudi Arabistan'a kötü..
    25. Diyarbakır’da futbol il temsilcisi..
    26. Yargıtay Başkanı Cirit: "Adli..
    27. TOKİ Mersin Mezitli kura sonuçları son..
    28. Yüzme kurslarında 10 bin çocuk yüzme..
    29. Malezya'da İş ve Yatırım Fırsatları..
    30. Rumları çıldırtacak açıklama:..
    Binali Yıldırım'dan çok kritik anket açıklaması! "Farklı durumlar var"
    Binali Yıldırım'dan çok kritik anket açıklaması! "Farklı durumlar var"
    Hamza Dağ, 'Bize ahlaksız bir teklifle geldiler' demişti! MAK Araştırma'dan açıklama geldi
    Hamza Dağ, 'Bize ahlaksız bir teklifle geldiler' demişti! MAK Araştırma'dan açıklama geldi
    Ankara'da kazan kaynıyor... Koltuklar paylaşılamadı
    Ankara'da kazan kaynıyor... Koltuklar paylaşılamadı
    Mursi'yi 20 dakika yerde bekletmişler!
    Mursi'yi 20 dakika yerde bekletmişler!
    İmamoğlu Demirtaş'ı savunayım derken rezil oldu!
    İmamoğlu Demirtaş'ı savunayım derken rezil oldu!

    Günün Karikatürü

    20 Haziran 2019
    Başkan Erdoğan son noktayı koydu: Hırsız, 'Hırsız kim?' sorusunu soranlardır
    Başkan Erdoğan son noktayı koydu: Hırsız, 'Hırsız kim?' sorusunu soranlardır
    Erol Mütercimler'den Binali Yıldırım hakkında skandal sözler!
    Erol Mütercimler'den Binali Yıldırım hakkında skandal sözler!