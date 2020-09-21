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Dünya Rumlardan Türkiye engeli! AB'den yaptırım kararı çıkmadı
Dünya

Rumlardan Türkiye engeli! AB'den yaptırım kararı çıkmadı

AB Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Josep Borrell AB dışişleri bakanlarının Rum kesiminin engeliyle Belarus'a yaptırım konusunda anaşamadığını belirtti.

Yeniakit Publisher
2020-09-21 19:00:00 -
Rumlardan Türkiye engeli! AB'den yaptırım kararı çıkmadı

Avrupa Birliği dışişleri bakanları Belarus'a yaptırım için Brüksel'de toplandı. Belarus'ta yapılan seçimlerde hile olduğu gerekçesiyle mevcut Cumhurbaşkanı Aleksandr Lukaşenko'nun meşruiyetini tanımadıklarını belirten AB Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Josep Borrell, Muhalif lider Svetlana Tikhanovskaya ile AB dışişleri bakanlarının görüştüğünü hatırlatarak, Belarus halkının kendi kaderini belirlemesine destek verdiklerini söyledi. 

Yaptırım için Türkiye engeli

Borell, "Yaptırımlar, oy birliği sağlanamadığı için mümkün olmadı." derken, oy birliği sağlanamamasının nedeninin ise Güney Kıbrıs Rum Kesimi olduğu belirtildi. Borell, Rum kesiminin aslında Belarus'a yaptırıma karşı olmadığını ancak, Türkiye'ye yaptırım uygulanmasını istediğini söyledi.

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