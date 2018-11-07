Rumlar çözüm istemiyor! Türklerin siyasi eşitliğine karşı çıktı

Kıbrıs Rum yönetimi lideri Nikos Anastasiadis, Kıbrıslı Türklerin siyasi eşitlikten kaynaklanan etkin katılım hakkının olacağı bir federasyona karşı olduğunu açıkladı. Rum lider “azınlığın çoğunluğa hükmettiği bir yapının işler olması mümkün değil” diye konuştu.

Türkiye’deki Kürt kökenli vatandaşları “azınlık” olarak niteleyen Anastasiadis, Kıbrıslı Türklerin siyasi varlığını da buna benzetti.

Rum lider "Türkiye'de Kürtler, Erdoğan'dan her kararda kendilerinden en az bir evet oyunun olmasını isteselerdi, Türkler ne düşünürdü acaba" diye sordu.

Anastasiadis, Kıbrıslı Türklerin siyasi eşitliğinden kaynaklanan tüm kurumlarda karar alma mekanizmalarına etkin katılım hakkına karşı olduğunu açıkladı.

Federal kurumlarda en az bir Kıbrıslı Türkün onayının aranması şartının çözüme işlerlik kazandırmayacağını savunan Rum lider, Kıbrıslı Türklerin yönetime etkin katılımıyla işler bir devlet kurulamayacağını iddia etti.

Herhangi bir çözüm için Türkiye’nin garantörlüğünün sona ermesi ve askerlerin tamamen çekmesinin şart olduğunu ileri süren Rum lider, iki bağımsız devletin kuracağı bir konfederasyona karşı olduğunu açıkladı.

"Gevşek federasyon"

Rum lider Anastasiadis, yetkilerin kurucu devletlerde toplanacağı merkezi hükümetin daha az yetkiye sahip olacağı bir tür gevşek federasyonu tarif etti ancak buna “gevşek federasyon” denmesine karşı olduğunu söyledi.

Basın toplantısını değerlendiren siyasi gözlemciler, Anastasiadis’in Kıbrıslı Türklerin yönetime etkin katılımına karşı çıkmasına dikkat çekerek, Rum liderin geçen yıl İsviçre’deki başarısız müzakerelerde, Türklere verilmesini kabul ettiği siyasi eşitlik ilkesinden geri adım attığını belirtiyorlar.

Anastasiadis’in Kıbrıslı Türklerin siyasi eşitliğini “azınlığın çoğunluğa hükmetmesi” olarak gördüğüne işaret ederek bunun çözüme katkı sağlamayacağı görüşünde birleşiyorlar.