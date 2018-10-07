Rumkale su sporlarında yarışmalar nefes kesti!

Gazianteplilere adrenali yüksek bir hafta sonu yaşatan festival, renkli görüntülere sahne oldu. Türkiye’nin en yaşlı kadın yüzücüsü Fatma Nazan Göğen ile en yaşlı erkek yüzücüsü Levent Aksüt şeref konuğu olduğu festivale, açık su yüzme yarışmasıyla dragon bot yarışmasına 800 sporcu katıldı.

Tarihi Rumkale’nin ev sahipliğindeki uluslararası su sporları festivali; aksiyon, adrenalin ve su sporlarına tutkulu gençlerin vazgeçilmez adresi oldu. Ulusal ve yerel basının yoğun ilgi gösterdiği festivalle, Fırat’ın incisi Rumkale, gündeme oturdu.

ŞAHİN: TÜRKİYE’NİN YENİ BODRUM’U RUMKALE

2’nci Uluslararası Rumkale Su Sporları Festivali’nin açışını yapan Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, “Rumkale bizim açımızdan çok önemli bir yerdir. Burada büyük bir medeniyetin ve kültürün altyapısı var. Abudülhamit han 1800’li yıllarda buraya özel fotoğrafçısını gönderiyor, buranın fotoğraflanmasını istiyor. Bizler çok zaman kaybettik, çok hızlı hareket ederek Fırat’ın bu güzelliğini tüm Dünya’ya duyurmamız gerekiyor. Yerelden evrensele gelenekten geleceğe artık herkes Fırat’a gelecek Bodrum’a giden kim varsa Fırat’a davet ediyoruz. Türkiye’nin yeni Bodrum’u Rumkale diyorum.

FIRAT’I TELEFERİKLE İZLEYECEĞİZ

Rumkale’nin üzerinde Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından kaleni restorasyonları tamamlandı. Kaleye ulaşımı kolaylaştırmamız lazım, bunun için de iki hat arasında teleferik projesi üzerine çalıştık. Seyir tepesiyle restorasyonu bitmiş binalarla kalenin üzerindeki yaşamı eski haline dönüştürüyoruz. Kalenin 4 kapısı, bir camisi, bir manastırı var, hamamıyla yaşam alanıyla büyük bir yaşam var. Bizim muradımız Rumkale’yi yeniden yaşatmaktır. Kültür Bakanlığının restorasyonunu tamamladığı yerleri Büyükşehir olarak biz alacağız. Önümüzdeki sene seyir tepesiyle 1,5 milyon metrekare yeşil alanıyla kaleye gitmeyi kolaylaştırarak, Fırat’ı teleferikle izleyeceğiz. Daha önce kalede ne varsa o unsurları yaşatacağız, canlandıracağız, geçmişten aldığımızla ilhamla geleceğe emin adımlarla yürüyoruz.

KİMLİKLİ ŞEHİRLER YÜKSELEN BİR DEĞERDİR

Bu bir takım çalışması, arkadaşlarımla şehirle birlikte kentteki medeniyeti açığa çıkardık. Dünyanın en eski 20 medeniyetinden birisiyiz, Burada; Roma, Hitit, Osmanlı, Selçuklu ve İslam medeniyeti var, kendi sınırlarımız içiresinde bütün mahalli dokuyu yeniden canlandırıyoruz. Bunlara ‘harabe’ diye bakmadık, yüzüne dönük bakmadığımız kayıp yılları telafi ediyoruz. Cumhurbaşkanımızın liderliğinde artık kültürel belediyecilikle beraber gönül belediyeciliği, kimlikli şehirler yükselen bir değerdir. Bunun ötesinde hepsi birleştiğinde bir şehir ekonomisine dönüşür. Bugün burada yüzlerce milli sporcumuz var. Boğaziçi’nde yüzen tüm yüzücüler burada, Fırat’ın güzelliğini gören herkes buraya yeniden gelmek istiyor, Gaziantep Üniversitesi’yle birlikte Rumkale Su Altı Arkeoloji Enstitüsü üzerine çalışıyoruz. Bodrum’da olan her şeyi Fırat’a istiyoruz” dedi.

Türkiye Belediyeler Birliği (TBB) Genel Sekreteri Hayrettin Güngör ise Suriyeli çocuklara yönelik yaptığı hizmetlerden dolayı Türkiye Belediyeler Birliği ve Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin’e plaket takdim etti.

Açık su yüzme yarışmaları, dragon bot yarışlarıyla, su kayağı, jet ski, flyboard ve wakeboard gösterileri festivalde heyecan, coşku ve adrenalini yükseltti. Sarılar Köyü-Rumkale arasındaki açık su yüzme yarışmalarıyla başlayan festivalde yüzücüler, 5 kilometre kulaç attı. Rumkale-Merzimen Çayı üzerindeki Dragon Bot yarışmasıyla devam eden yarışmalara, 800 sporcu katıldı.