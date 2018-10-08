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Rumen basını Fenerbahçe'nin yeni transferini duyurdu

Süper Lig'de bir türlü isteneni veremeyen Fenerbahçe için Rumen basınında, Sparta Prag’dan ayrılacak Nicoale Stanciu’nun transfer edileceği iddia edildi.

08 Ekim 2018 Pazartesi 13:49
Rumen basını Fenerbahçe'nin yeni transferini duyurdu

Süper Lig’de tarihinin en kötü dönemini geçiren Fenerbahçe için sürpriz bir isim gündeme geldi. Çekya’da Sparta Prag forması giyen Nicolae Stanciu için flaş açıklama geldi.

Milliyet'in haberine göre, Rumen futbolcunun eşi Anamaria Prodan, Digi Sport’a konuştu. Stanciu’nun Sparta Prag’dan ayrılacağını kaydeden Prodan, Sparta Prag’ın da bu durumu kabul edeceğini ifade etti.

Mathieu Valbuena'nın yerine gelecek

Digi Sport’un iddiasına da göre Stanciu’nun yeni takımının Fenerbahçe olacağı kaydedildi. 25 yaşındaki orta sahanın Mathieu Valbuena’nın yerine sarı-lacivertli takımda oynayacağı belirtildi.

Stanciu’nun geçmiş dönemlerden bu yana sürekli olarak Fenerbahçe’nin gündeminde olduğunu vurguladı.

Haber Tarihi: 08 Ekim 2018 Pazartesi 13:49
  1. Süper Lig
  2. Fenerbahçe
  3. Çekya
  4. Sparta Prag
  5. Nicolae Stanciu
  6. Digi Sport
  7. Mathieu Valbuena

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