Rum Yönetimi: Egemenlik haklarımız ihlal edildi Türkiye'nin Doğu Akdeniz'e yolladığı ikinci sondaj gemisi Yavuz, Karpaz açıklarına ulaşırken, Güney Kıbrıs Rum Yönetimi egemenlik haklarının ihlal edildiğini belirterek Ankara’ya tepki gösterdi.

Doğu Akdeniz’de Fatih gemisiyle sondaj faaliyetlerini sürdüren Türkiye’ye ait ikinci gemi Yavuz’un Karpaz'daki Zafer Burnu'nun güneyine ulaştığı belirtildi. Gebze'den 20 Haziran'da düzenlenen törenin ardından yola çıkan Yavuz, gerekli ikmal ve kontrollerin yapılmasının ardından bir süredir bekletildiği Mersin-Taşucu'ndan yola çıkmıştı. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, haftasonu yaptığı açıklamada, Yavuz sondaj gemisinin, bir hafta içinde Doğu Akdeniz'de Kuzey Kıbrıs’tan alınan ruhsat bölgesinde, Karpaz'da ilk sondajına başlayacağını açıklamıştı. Rum Yönetimi: Egemenlik haklarımız ihlal edildi Yavuz’un bölgeye gelmesi Güney Kıbrıs Rum Yönetimi'ni rahatsız etti. Egemenlik haklarının Türkiye tarafından ihlal edildiğini belirten Rum yönetimi Ankara'yı kınadı. Cumhurbaşkanlığı tarafından yapılan açıklamada, “İkinci sondaj faaliyeti, Kıbrıs’ın Birleşmiş Milletler Deniz Hukuku Sözleşmesi’ne ve uluslararası hukuka dayanan egemenlik haklarını devamlı surette ihlal eden Türkiye’nin gerginliği artırmasıdır. Bu aynı zamanda Kıbrıs Cumhuriyeti’nin egemenliğine yönelik ciddi bir ihlaldir” ifadelerine yer verildi.

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