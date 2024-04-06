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Dünya Rum Savunma Bakanlığı'ndan yeni bir dev adım! Bu kez: Bu yıl ağırlığı denize veriyor... Rumlar hareket etti
Dünya

Rum Savunma Bakanlığı'ndan yeni bir dev adım! Bu kez: Bu yıl ağırlığı denize veriyor... Rumlar hareket etti

Yeniakit Publisher
2024-04-06 17:28:00 - 2024-04-06 17:30:20
Rum Savunma Bakanlığı'ndan yeni bir dev adım! Bu kez: Bu yıl ağırlığı denize veriyor... Rumlar hareket etti

Rum Savunma Bakanlığı, Güney Kıbrıs’ın 2024-2025 döneminde “savunma” alanında yeni bir planı duyurdu: Denize kaydıracağını açıkladı ancak detay vermedi.

Rum Savunma Bakanlığı, Güney Kıbrıs’ın 2024-2025 döneminde “savunma” planlamalarını denize kaydıracağını açıkladı ancak detay vermedi.

Fileleftheros’un “Deniz Savunmasına Ağırlık Veriyor… Savunma Bakanı Vasilis Palmas 2024 Hedeflerini Açıkladı” başlıklı haberinde Ada’nın deniz bölgesinde hakim olan durum ve yoğunluk arz eden sığınmacı akışı karşısında, “savunma planlamalarının” denize kaydırılacağını yazdı.

Habere göre Vasilis Palmas 2024-2025 “hedef ve savunma planlamalarını” dün düzenlediği basın toplantısında açıkladı.

Palmas “savunma hedeflerini” şu şekilde sıraladı: Deniz denetiminin artırılması ve iletişim olanaklarının modernizasyonu. “Dost” ülkelerle yeni anlaşmalar imzalanması. Rum savunma sanayiine katkıda bulunacak eylemlerin sürdürülmesi. Yetiştirme okulu adayları için elektronik başvuru platformu geliştirilmesi. “Seferi Bilgi Beyanı” ve “Seferileri Seferberliğe Çağrı” sistemlerinin iyileştirilmesi. Güney Kıbrıs’ın 2026’nın ilk yarısında AB dönem başkanlığını devralacak olması ışığı altında diğer mercilerle koordinasyon.

Palmas bakanlığının, vizyon ve hedeflerine ulaşmak için izleyeceği bacaktan oluşan stratejiyi de açıkladı. Hedeflerinin “caydırıcılık-savunma ve güvenliğin güçlendirilmesi”, “temiz çevre” ve “dijital dönüşümde katalizör devlet” şeklinde üç ana bacaktan oluştuğunu söyleyen Palmas “ülke savunmasının ve güvenliğinin güçlendirilmesini ve sahip olunan kaynaklar doğru kullanılarak bakanlık yapılarının işleyişinin güçlendirilmesini” hedeflediklerini anlattı.
ÖNE ÇIKAN VİDEO

Vasilis Palmas Rum Yönetimi Başkanı Nikos Hristodulidis’in bir yıllık iktidar döneminde yapılanları da şöyle sıraladı:

– “Rum Milli Muhafız Ordusu’nun (RMMO) silahlanma programlarının uygulanması

– RMMO savunma tesis, altyapı ve imkanlarının iyileştirilmesi

– Yunanistan ile iş birliğinin geliştirilmesi

– ABD ile iş birliğinin geliştirilmesi

– Almanya Federal Cumhuriyeti ile Ortak Niyet Beyanı imzalanması

– Ortak Savunma ve Güvenlik Politikası çerçevesindeki faaliyet ve programlara katılım

– RMMO personelinin BM misyonlarına katılımı

– AB Daimi Yapılandırılmış İş Birliği (PESCO) ve Avrupa Savunma Örgütü’nün devam etmekte olan programlarına katılım

– Araştırma ve inovasyon Ulusal Ekosistemi kurmak hedefiyle eylemleri artırmak

– Araştırma ve İnovasyon Vakfı ile iş birliği geliştirmek

– Avrupa Savunma Sanayi Kalkınma programı ve Avrupa Savunma Fonu projelerine katılacak Rumlara mali ve idari destek

– Arama ve Kurtarma Birimlerinin olanaklarını güçlendirmek

– Arama Kurtarma Eğitim Merkezi tarafından hizmet içi eğitimleri uygulanması

– Siber güvenlik altyapılarının iyileştirilmesi

– Savunma Bakanlığı Arazi Kullanımı Birimi’nin Tapu ve Kadastro Dairesi ile bağlantısı.”

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