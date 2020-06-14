Rum lideri Türkiye paniği sardı! Türkiye için skandal çağrı

Türkiye'nin, Doğu Akdeniz'de deniz sınırları içinde yer altı kaynaklarına yönelik araştırma ve sondaj çalışmaları sürüyor.

Türkiye, başta Yunanistan, Güney Kıbrıs Rum Yönetimi, Mısır, Fransa ve İtalya gibi bölgede çıkar savaşı devam eden ülkelerin tüm engelleme çabalarına rağmen Akdeniz’de sondaj faaliyetlerine devam ediyor.

Sahadaki egemenlik haklarını kullanmaktan vazgeçmeyen Türkiye’nin kararlı tutumunu engellemek isteyen güçler, sondaj faaliyetlerinin durdurulması için daha önce defalarca BM’ye çağrıda bulundu.

Son olarak Alman Die Welt’e röportaj veren Rum Yönetimi Başkanı Nikos Anastasiadis, Türkiye’nin Doğu Akdeniz’deki güvenliği tehdit ettiğini iddia etti.

Anastasiadis verdiği röportajda, AB-Türkiye arasındaki ilişki ağınının BM’nin Deniz Hukuku Sözleşmesi zemininde yeniden gözden geçirilmesi gerektiğini söyledi.

Türkiye’nin sondaj faaliyetlerinde gözettiği Münhasır Ekonomik Bölge’nin tek yanlı olduğunu savunan Anastasiadis, Türkiye’nin “Rum yönetimin egemenliğini ihlal etmeyi” bırakması gerektiğini söyledi.

AB'yi göreve çağırdı

Münhasır Ekonomik Bölge tartışmalarında Türkiye’nin Yunanistan’ı ve Rum yönetimini tehdit ettiğini ileri süren Anastasiadis, bu tavırların ortamı daha da kızıştıracağını söyleyerek AB’yi duruma “kayıtsız kalmamaya” davet etti.