Rum lider Hristodulidis'ten terör örgütü EOKA’ya övgü

Güney Kıbrıs Rum Yönetimi (GKRY) Lideri Nikos Hristodulidis, katıldığı bir anma etkinliğinde yaptığı konuşmayla büyük tepki çekecek skandal sözlere imza attı.

TÜRK VE RUMLARA KATLİAM YAPAN TERÖR ÖRGÜTÜNE ÖVGÜ

Rum basınında yer alan haberlere göre, Hristodulidis, eski Kokkinotrimithia Gözaltı Merkezlerinde düzenlenen, İngiliz İdaresi döneminde (1955-1959) gözaltına alınanları anma etkinliğine katıldı.

GKRY Lideri, törende yaptığı konuşmada, Kıbrıs'ta hem Türklere hem de kendi görüşlerine uymayan Rumlara yönelik toplu katliamlar gerçekleştiren terör örgütü EOKA’yı övdü. Hristodulidis, örgütün mücadelesini şu ifadelerle yüceltti:

"EOKA'nın mücadelesi, zaman sınırı olmayan ve güncelliğini koruyan Helenizm'in evrensel standartlarını yoğunlaştırır. 1 Nisan ayaklanması, tarihi bir arınma ve ulusal rönesansın popüler bir yenilenme hareketiydi. Ve mücadelenin tarihi izi ve ahlaki işareti, Kıbrıs ve Yunanistan sınırlarını aştı."

"EOKA SAVAŞÇILARININ ŞEHİTLİK SAYFALARI YAZILDI"

Hristodulidis, EOKA üyelerinin toplumsal hafızada ilham kaynağı olmaya devam ettiğini belirterek, gözaltı merkezlerinde "EOKA savaşçılarının şehitlik sayfaları yazıldı" sözlerini kullandı.

TERÖR ÖRGÜTÜ EOKA KİMDİR?

EOKA, 1950'lerin ortalarında, Kıbrıs’ı İngiliz kolonisinden kurtarıp Yunanistan ile birleştirmek (Enosis) amacıyla Albay Yeoryos Grivas tarafından kuruldu. "Kıbrıs Cumhuriyeti"nin kurulmasından sonra ise Türkleri yeni devletten atmak için sayısız katliama kalkışmış, kendi görüşlerine uymayan Rumları da hedef almıştır.