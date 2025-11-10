  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Son Haberler

Bizzat İsrail medyası yazdı! Siyonistlerden vandallık

Osman Gökçek Ankara’nın içler acısı halini anlattı: 5 tane projesi 23 milyar borcu var!

Yine kendi kendine rollendi: Özgür Özel'den Aliyev'e telefon!

Kocaeli’ndeki fabrika yangınında yeni gelişme! 8 gözaltı daha

Saddam Hüseyin'i idam eden komitenin baş yargıcına suikast!

Yolsuzluğa batan CHP’nin israf politikası şehri ne hale getirdi! İstanbul’da barajlar alarm veriyor

İki lider görüşecek mi diye beklerken… Nükleer santral vuruldu! Ölüler var

Mahir Ünal saha çalışmalarını anlattı! Seçmen 'Çözüm Erdoğan' diyor

Özgür Özel’in en önemli seçim vaadi can yakmaya devam ediyor: ‘Burada içmeyin’ dedi, öldürüldü!

Deaş’a darbe! Şanlıurfa ve Gaziantep’te şafak baskını
Gündem Rum lider Hristodulidis'ten terör örgütü EOKA’ya övgü
Gündem

Rum lider Hristodulidis'ten terör örgütü EOKA’ya övgü

Yeniakit Publisher
Haber Merkezi Giriş Tarihi:
Rum lider Hristodulidis'ten terör örgütü EOKA’ya övgü

Güney Kıbrıs Rum Yönetimi (GKRY) Lideri Nikos Hristodulidis, Rum ve Türklere yönelik katliamlarıyla bilinen terör örgütü EOKA’ya skandal sözlerle övgüler yağdırdı. Bir anma töreninde konuşan Hristodulidis, EOKA’nın mücadelesini "Helenizm'in evrensel standartlarını yoğunlaştıran" bir hareket ve "ulusal rönesansın popüler bir yenilenme hareketi" olarak nitelendirdi.

Güney Kıbrıs Rum Yönetimi (GKRY) Lideri Nikos Hristodulidis, katıldığı bir anma etkinliğinde yaptığı konuşmayla büyük tepki çekecek skandal sözlere imza attı.

TÜRK VE RUMLARA KATLİAM YAPAN TERÖR ÖRGÜTÜNE ÖVGÜ

Rum basınında yer alan haberlere göre, Hristodulidis, eski Kokkinotrimithia Gözaltı Merkezlerinde düzenlenen, İngiliz İdaresi döneminde (1955-1959) gözaltına alınanları anma etkinliğine katıldı.

GKRY Lideri, törende yaptığı konuşmada, Kıbrıs'ta hem Türklere hem de kendi görüşlerine uymayan Rumlara yönelik toplu katliamlar gerçekleştiren terör örgütü EOKA’yı övdü. Hristodulidis, örgütün mücadelesini şu ifadelerle yüceltti:

"EOKA'nın mücadelesi, zaman sınırı olmayan ve güncelliğini koruyan Helenizm'in evrensel standartlarını yoğunlaştırır. 1 Nisan ayaklanması, tarihi bir arınma ve ulusal rönesansın popüler bir yenilenme hareketiydi. Ve mücadelenin tarihi izi ve ahlaki işareti, Kıbrıs ve Yunanistan sınırlarını aştı."

 

"EOKA SAVAŞÇILARININ ŞEHİTLİK SAYFALARI YAZILDI"

Hristodulidis, EOKA üyelerinin toplumsal hafızada ilham kaynağı olmaya devam ettiğini belirterek, gözaltı merkezlerinde "EOKA savaşçılarının şehitlik sayfaları yazıldı" sözlerini kullandı.

TERÖR ÖRGÜTÜ EOKA KİMDİR?

EOKA, 1950'lerin ortalarında, Kıbrıs’ı İngiliz kolonisinden kurtarıp Yunanistan ile birleştirmek (Enosis) amacıyla Albay Yeoryos Grivas tarafından kuruldu. "Kıbrıs Cumhuriyeti"nin kurulmasından sonra ise Türkleri yeni devletten atmak için sayısız katliama kalkışmış, kendi görüşlerine uymayan Rumları da hedef almıştır.

 

Rumlar hemen harekete geçti! KKTC’nin başörtüsüne mesafeli, solak yeni liderine Güney Kıbrıs’tan sürpriz teklif
Rumlar hemen harekete geçti! KKTC’nin başörtüsüne mesafeli, solak yeni liderine Güney Kıbrıs’tan sürpriz teklif

Gündem

Rumlar hemen harekete geçti! KKTC’nin başörtüsüne mesafeli, solak yeni liderine Güney Kıbrıs’tan sürpriz teklif

Güney Kıbrıs'tan Gazze'nin yeniden inşası için 6 maddelik plan
Güney Kıbrıs'tan Gazze'nin yeniden inşası için 6 maddelik plan

Dünya

Güney Kıbrıs'tan Gazze'nin yeniden inşası için 6 maddelik plan

Türkiyesiz Kıbrıs düşünülemez
Türkiyesiz Kıbrıs düşünülemez

Gündem

Türkiyesiz Kıbrıs düşünülemez

"Türkiye’de Kıbrıslılar" ve KKTC’deki "Biz". Aynı Millet, Farklı Gerçeklikler
“Türkiye’de Kıbrıslılar” ve KKTC’deki “Biz”. Aynı Millet, Farklı Gerçeklikler

Okur Postası

“Türkiye’de Kıbrıslılar” ve KKTC’deki “Biz”. Aynı Millet, Farklı Gerçeklikler

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Boşuna ‘dikili ağacınız yok’ demiyoruz! CHP’li ‘Şırınga Özlem’ fena rezil oldu
Gündem

Boşuna ‘dikili ağacınız yok’ demiyoruz! CHP’li ‘Şırınga Özlem’ fena rezil oldu

Gazeteci Özlem Gürses, yayımladığı videoda gözyaşlarını tutamayarak “Hayalini kurduğumuz ülkeyi kuramadık, iyi bir lider çıkaramadık” sözler..
Yasağı kendisi koydu kendisi deldi! Özgür’den çocukluk arkadaşına ballı kıyak
Gündem

Yasağı kendisi koydu kendisi deldi! Özgür’den çocukluk arkadaşına ballı kıyak

CHP Genel Başkanı Özgür Özel’in siyasi etik, hak, hukuk, adalet, parti disiplini konularında mangalda kül bırakmazken, bir yandan da kendi k..
Türkiye ile Eurofighter Anlaşması Avrupa'da Sevinç Yarattı: "20 Uçakla Başlıyoruz, Sayı Artabilir"
Gündem

Türkiye ile Eurofighter Anlaşması Avrupa'da Sevinç Yarattı: "20 Uçakla Başlıyoruz, Sayı Artabilir"

Türkiye’nin Eurofighter Typhoon savaş uçakları için imzaladığı satın alma anlaşması, Avrupa’da yüzleri güldürdü. Eurofighter CEO’su Jorge Ta..
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23