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Dünya

Rum lider Anastasiadis'den Türkiye'ye karşı haddi aşan sözler

Güney Kıbrıs Rum Yönetimi (GKRY) Cumhurbaşkanı Nikos Anastasiadis, "Türkiye modern çağı uyum sağlayamadı" sözleriyle sınırı bir kez daha aştı.

Yeniakit Publisher
2020-08-13 22:19:00 -
Rum lider Anastasiadis'den Türkiye'ye karşı haddi aşan sözler

Doğu Akdeniz'de Türkiye ile yaşanan alan mücadelesi hakkında açıklamalarda bulunan Güney Kıbrıs Rum Yönetimi (GKRY) Cumhurbaşkanı Nikos Anastasiadis, Yunanistan ve GKRY'nin tüm diplomatik yolları denediğini söylerek, Türkiye'nin uluslararası hukuk kurallarına uymadığı iftirasını attı. Bununla da yetinmeyen 

Son sözleriyle haddi aştı

Nikos Anastasiadis, "Türkiye modern çağı uyum sağlayamadı." diyerek haddini aştı.

Avrupa'nın kendi yanlarında olduğunu iddia eden Anastasiadis, Avrupa'da yapılacak olan Dışişleri Bakanlı Konseyi'nin yakında toplantısı olacağını belirterek, "Türkiye eylemlerine devam ederse, Avrupa Konseyi'nin olağanüstü bir toplantısı kaçınılmazdır." diyerek Avrupa'nın yanlarında olduğunu açıkladı.

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