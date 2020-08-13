Rum lider Anastasiadis'den Türkiye'ye karşı haddi aşan sözler

Doğu Akdeniz'de Türkiye ile yaşanan alan mücadelesi hakkında açıklamalarda bulunan Güney Kıbrıs Rum Yönetimi (GKRY) Cumhurbaşkanı Nikos Anastasiadis, Yunanistan ve GKRY'nin tüm diplomatik yolları denediğini söylerek, Türkiye'nin uluslararası hukuk kurallarına uymadığı iftirasını attı. Bununla da yetinmeyen

Son sözleriyle haddi aştı

Nikos Anastasiadis, "Türkiye modern çağı uyum sağlayamadı." diyerek haddini aştı.

Avrupa'nın kendi yanlarında olduğunu iddia eden Anastasiadis, Avrupa'da yapılacak olan Dışişleri Bakanlı Konseyi'nin yakında toplantısı olacağını belirterek, "Türkiye eylemlerine devam ederse, Avrupa Konseyi'nin olağanüstü bir toplantısı kaçınılmazdır." diyerek Avrupa'nın yanlarında olduğunu açıkladı.