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Dünya Rum Başpiskopos'tan tepki çeken çıkış: Bu olamaz
Dünya

Rum Başpiskopos'tan tepki çeken çıkış: Bu olamaz

Rum Ortodoks Kilisesi Başpiskoposu II. Hrisostomos, Kıbrıs Türklerinin, "Rum çoğunlukla aynı haklara sahip olamayacağını" iddia etmeye kalktı.

Yeniakit Publisher
2021-09-26 19:19:00 -
Rum Başpiskopos'tan tepki çeken çıkış: Bu olamaz

Rum Ortodoks Kilisesi Başpiskoposu II. Hrisostomos, Kıbrıs Türklerinin, "Rum çoğunlukla aynı haklara sahip olamayacağını" ileri sürdü.

Haftalık yayımlanan Kathimerini'nin haberine göre, Başpiskopos II. Hrisostomos, KKTC Cumhurbaşkanı Ersin Tatar ile 4. Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı'nın tezlerini kıyaslayarak, "Akıncı, Tatar'dan daha Kıbrıslıydı diyebilirim." iddiasında bulundu.

"Maalesef Ersin Tatar müzakereler için, Kıbrıs Türk toplumuna çoğunluk olan Kıbrıslı Rumlarla eşit haklar vermeyi kabul etmemizi şart koşuyor. Bu olamaz." şeklinde küstah ifadelere imza atan II. Hrisostomos, Kıbrıs Türklerinin, Rum çoğunlukla aynı haklara sahip olamayacağını savundu.

II. Hrisostomos, "Kilise'nin Kıbrıs Türklerinin dini lideriyle iyi ilişkileri var mı?" sorusuna ise "Kendini gerçekten Kıbrıslı hisseden insanlarla iyi ilişkilerimiz var. Ama önce Türk sonra Kıbrıslı olanlarla yok. Çünkü Kıbrıs'ta Türk devleti istiyorlar. Geçmişte olduğumuz gibi karma olmamızı istemiyorlar." şeklinde yanıt verdi.

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