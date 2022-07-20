Rum askerleri yaşadıklarını böyle anlattı: Türkler bizi tavuk gibi biçti

Rum askerlerinin gözünden "Kıbrıs Barış Harekatı"nın anlatıldığı video gündem oldu.

Halen geceleri kabus gördüğünü ve huzur bulamadığını söyleyen bir Rum askeri, "Türk askerlerinin bizi tavuk gibi imha ettiğini gördüm. Savaşacak silahımız olmadığı için tavuklar gibi düşüyorduk. Türkler bizi bulup biçiyordu" dedi.

Thanasis Zafiriou isimli bir Yunan komandosu ise yaşadıklarını şu sözlerle anlattı:

"Türk uçakları gelip ışıkları açtılar ve sonra ilk atışları duyduk. Makineli tüfeklerden binlerce mermi üzerimize geliyordu. Gece olduğu için kurşunlar görülüyordu. Parlıyor ve üzerimize geliyorlardı. Uçaklardaki askerlerin çoğu vuruldu. Mermiler uçağın altından geliyordu. Mermiler önce zemini ve sonra çatıyı deliyordu. Askerlerin çoğu acıdan inliyordu. Birçoğu öldü. Bizimle gelen ikinci uçağa da aynı şey oldu. Hayatta kalma şansı yoktu. Uçak tamamen imha edildi.

Uçak yanıyordu. Pilotlar öldü ve uçak kontrolsüz bir şekilde hareket etmeye başladı. Kafamdaki izler o uçakta oldu. Yanımdakiler yanıyordu ve bende yanıyordum. Ellerim ve bacaklarım yanıyordu. Bacaklarımızda el bombaları vardı ve uçak havada titriyordu. Arkamı döndüğümde k.çım yanıyordu. Her şey yanıyordu. Uçak patlıyordu. Bütün gücümle uçağın kapısını tutuyordum. Sonra hiçbir şey hatırlamıyorum, bir boşluk var. Beni bir yerde buldular. Ben öldüm o zamandan beri yaşamıyorum."