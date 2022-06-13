Ruj süren Teoman'a İBB'den büyük kıyak!

Daha önce İmamoğlu yönetimine destek veren sanatçıların aldığı fahiş konser ücretleri tartışılırken, bu tartışmaya şarkıcı Teoman da eklendi.

İBB'de bütçe harcamaları kamuoyunun gündemini oluşturmaya devam ediyor...

Maaliyetler üzerinden belediyenin sıkıntı çektiğini, hükümetten destek beklediğini bildiren İBB yönetiminin son harcamaları da faturalara yansıdı.

Bu faturalardan dikkat çeken detaylardan biri de konser harcamaları...

Geçtiğimiz günlerde İBB yönetiminin İstanbul’un Fethi’nin 569. yılı kutlamaları kapsamında Maltepe miting alanında kutlama etkinliği düzenledi.

Bir konsere 300 bin lira

Etkinlik kapsamında daha önce Gökhan Özoğuz, Murat Boz, Şevval Sam gibi isimlere konser için fahiş bedeller ödeyen İBB yönetimi ,bu kez şarkıcı Teoman'la anlaştı.

İBB sahneye çıkardığı Teoman için ise toplam 300 bin lira ödeme yaptı

İBB'ye tepkiler

Konuyla ilgili sosyal medyada vatandaşlardan, bütçe sıkıntısı çektiğini söyleyen İBB yönetimine "bu kadar para mı ödenir?" şeklinde eleştiriler geldi.

İhaleye ilişkin İBB yönetiminden herhangi bir açıklama yapılmadı.

İZMİR'DEKİ KONSER OLAY OLMUŞTU

Ünlü şarkıcı Teoman'ın geçtiğimiz günlerde İzmir'deki konserinde ilginç anlar yaşanmıştı. Bir seyircinin sahneye ruj ve kondom koyması üzerine Teoman, dudağına ruj sürmüş ve kondom şişirerek büyük bir rezilliğe imza atmıştı.