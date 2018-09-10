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Ruj diye ezilen bitleri sür istersen sakız diye çiğne!

Dişi bitlerin yumurtularının ezilmesinden elde edilen bir gıda boyama katkı maddesidir E120 Carmine (Karmin)...

10 Eylül 2018 Pazartesi 17:40
Ruj diye ezilen bitleri sür istersen sakız diye çiğne!

Bir kilo karmin boyası elde etmek için milyonlarca bit ezilmektedir. Sakızda, şekerlemede, pastacılıkta ve konservecilikte kullanılmakta.. Rengi koyulaşmış bayat görünümlü ete taze intibaı vermek için de kullanılır oldu. Sadece etleri değil, balıkların solungaçları da bununla kırmızıya boyanıyor. Kozmetik sanayiinde ise saç ve cilt bakım ürünlerinde, rujlarda, yüz pudralarında, allıklarda kullanılmaktadır. Yani ezilmiş biti kadınlar dudaklarına sürmektedir dersek asla abartma olmaz.

Sakızda “parlatıcı” olarak kullanılan “sellak” adlı bir madde daha var. Şellak diye telaffuz edilen bu madde, Kokkus Lakka isimli bir böceğin salgısı...

Bu böcek Hindistan ve Güney Asyada yetişen Palas ağaçlarında beslenirler. Bu böcek zamklı bir madde çıkartır. Bu “lak” maddesi biriktirilir, ezilir, yıkanır ve kurutulur. Bütün bu işlemlerden sonra, vernikleme işlerinde kullanılır.

Boyacılıkta, cilalamada, mürekkep yapımında, mühür mumu yapımında, ses kaydedicilerde kullanıldığı gibi, şellak çeşitli şekerleme kaplamalarında da kullanılır. Hanefi fukuhasına göre böceklerin yenmesi haram olduğu dikkate alınırsa, böcek gövdesinin gözeneklerinde bulunan bu maddenin gıda ve ilaç üretiminde kullanılmasında mahzur oluşmaktadır.

İşte E120 Carmine!



Bazı ahlaksız esnaf taze görünsün diye eti bile bitle kırmızıya boyuyor!

Haber Tarihi: 10 Eylül 2018 Pazartesi 17:40
  1. E120 Carmine!
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