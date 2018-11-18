Ruhunu secdede teslim etti

Saat 19.30 sıralarında merkez Karatay ilçesi Saraçoğlu Mahallesi Işıkalan Sokak'ta iddiaya göre yalnız yaşayan ve 2 gündür kendisinden haber alınamayan Şerife Dönmez'in yakınları durumu polise bildirdi.

Secdede son nefesini verdi

Olay yerine giden polis, itfaiyenin yardımıyla kapıyı açıp içeri girdi. Polis, içeri girdiğinde Dönmez'i secdede hareketsiz halde buldu. Sağlık ekipleri tarafından yapılan kontrolde Şerife Dönmez'in hayatını kaybettiği tespit edildi. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.