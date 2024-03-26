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Yaşam Ruhsatsız işletilen madende iş kazası
Yaşam

Ruhsatsız işletilen madende iş kazası

Yeniakit Publisher
2024-03-26 03:57:00 -
Ruhsatsız işletilen madende iş kazası

Zonguldak’ta ruhsatsız olarak işletilen maden ocağında yaşanan iş kazasında 49 yaşındaki Muhammet Korkut isimli işçi hayatını kaybetti.

Edinilen bilgiye göre olay akşam saatlerinde Kilimli ilçesine bağlı Gelik beldesinde ruhsatsız olarak işletilen maden ocağında meydana geldi.

Madende işçi olarak çalışan 49 yaşındaki Muhammet Korkut isimli işçi vagon ile vinç arasında sıkıştı. Arkadaşlarının ilk müdahalesi ile yer üstüne çıkartılan Korkut, Atatürk Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı.

Madenci, hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. Olayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.

Kaynak: İHA
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