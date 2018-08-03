Ruhsatsız binanın sahibi: Bina değil köprü hatalı

Rize'de, dünkü yağışla meydana gelen selin ardından temizlik ve hasar tespit çalışmaları sürerken, Muradiye beldesi Kömürcüler köyünde tedbir amacıyla boşaltılan dere yatağındaki 7 katlı binanın sahibi Mustafa Yazıcı, sorunun köprüden kaynaklandığını iddia etti.

ŞİDDETLİ YAĞIŞ SONRASI HASAR TESPİTİ BAŞLATILDI

Rize'de dün şiddetli yağmur sonrası meydana gelen sel ve heyelanların ardından bölgede temizlik ve hasar tespiti başlatıldı. AFAD, İl Özel İdaresi, Karayolları ve Devlet Su İşleri (DSİ) ekipleri de bölgede çalışma ve incelemelerini sürdürüyor. DSİ ekipleri sel taşkını sonrası tıkanan dere yataklarını, İl Özel İdaresi ekipleri de kapalı köy yollarını açmak için mücadele veriyor.

EV VE İŞ YERLERİ SULAR ALTINDA KALDI

Sel sularının çekildiği yerleşim yerlerinde ise geriye balçıkla kaplanan ev ve iş yerleri kaldı. Vatandaşlar, temizlik çalışmasına başladı. Muradiye beldesi Kömürcüler köyünde tarihi olduğu gerekçesiyle kaldırılmayan Dereboyu Deresi üzerindeki köprü, taşkına neden oldu. Taşkınla ev ve iş yerleri sular altında kaldı. Merkeze bağlı Ambarlık köyünde de Çaykur'a ait çay fabrikası balçıkla kaplandı. Üretimin durdurulduğu fabrikada temizlik çalışması başlatıldı.

"İHMAL NEDENİYLE BU CEZAYI ÇEKİYORUZ"

Kömürcüler köyünde evinin zemin katını su basan Köksal Yazıcı, 3 yıldır aynı olayla karşılaştıklarını belirterek, "İleride, alçak olan köprü, tarihi diye kaldırılmadı. Taşkında altı tıkanan köprü nedeniyle sürekli sel baskınına uğruyoruz. Yetkililer kaldıramıyorsa ben dinamitle kaldırayım. Bu nasıl bir köprüdür? Kaldırılamıyor" dedi. Songül Kabil de köprünün kaldırılmaması nedeniyle sel baskınları yaşadıklarını belirterek, "Burada ihmal var. İhmal nedeniyle bu cezayı çekiyoruz. 3 yıldır art arda bunu yaşıyoruz. Günahtır bize. Bize bir imdat yetişsin. O köprünün cezasını biz çekiyoruz" diye konuştu.

BİNA SAHİBİ: BİNAMDA HATA YOK KÖPRÜ EVİMİ TEHLİKEYE ATIYOR

Muradiye beldesi Kömürcüler köyünde dere yatağında yer alan ve selde tedbir amacıyla boşaltılan 7 katlı binanın sahibi Mustafa Yazıcı, kendisini savundu. Binasını 25 yıl önce inşa ettiğini anlatan Yazıcı, 12 metre olan dere yatağının daraltılarak, 10 yıl önce köprü inşa edildiğini belirtti, taşkınlarda köprünün altının tıkanması sonucu sel baskını meydana geldiğini söyledi. Yazıcı, "Güneşli havada geldiler, derede 2 teneke su varken ölçüm yapıp gittiler. 'Hazır köprü projesi' dediler, burada uyguladılar. Dere taştığı zaman köprünün altı tıkanıyor, sel basıyor. Bu köprü yapıldıktan sonra bu olaylar yaşanmaya başlandı. Dere üzerinde tarihi eser diye yatağı kapatan köprü yıkılmadı. Bunun neresi tarihi eser? Benim binamda bir sıkıntı yok. Dereye yapılan köprü benim evimi tehlikeye atıyor. Masa üzerinde yapılan projeyi gelip burada uyguluyorlar. Doğa da masa üzerinde yapılan projeyi bu hale getiriyor" dedi.

BELEDİYE BAŞKANI: BİNA KAÇAK, BİZ RUHSAT VERMEDİK

Muradiye Belde Belediye Başkanı Musa Süreyya Balcı ise Kömürcüler köyünün kendilerine 2008 yılında bağlandığını belirterek, söz konusu binanın ise 1993 yılında inşa edildiğini söyledi. Balcı, "Kömürcüler köyü bize 2008 yılında bağlandı. Bu yüksek binalarla maalesef kötü bir miras devraldık. Bizde kaçak yapı görünüyor. Bize yaptığı ruhsat başvurularını reddettik. Kaçak binaya imar vermedik. Zamanında bir şekilde binayı kaçak yapmış. Dere yatağında olan binanın durumu DSİ tarafından değerlendirilecek. Yıkılması gündeme gelebilir" ifadelerini kullandı.