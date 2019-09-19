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Ruhsatlara onay! Rumlar İtalyan ve Fransızlara kucak açtı

Kıbrıs Rum Yönetimi, Doğu Akdeniz'de yürüttüğü tek yanlı doğalgaz arama ve çıkarma faaliyetleri kapsamında Fransız ve İtalyan şirketlerine yeni bir ruhsat daha verdi.

19 Eylül 2019 Perşembe 08:47
Ruhsatlara onay! Rumlar İtalyan ve Fransızlara kucak açtı

Rum yönetimi tek başına ilan ettiği münhasır ekonomik bölgedeki 7'nci parsel için İtalyan-Fransız şirketler grubunun ruhsatlandırılmasına onay verdi.

2-3-8 ve 9 numaralı parsellere ruhsat

Rum Enerji Bakanı Yorgos Lakkotripis 7'nci parsel için ruhsatlandırma anlaşmasını imzaladı. Buna paralel olarak, görüşmede Fransız Total şirketinin 2, 3, 8 ve 9 numaralı parsellere girişiyle ilgili ruhsatlar da imzalandı.

"Türkiye'den önce doğalgaz bulalım"

Rumların hidrokarbon arama ve sondaj izni verdiği 7'inci parsel, Türkiye'nin kıta sahanlığıyla çakışıyor ayrıca ihtilaflı hidrokarbon alanlarından birini oluşturuyor. Rum yönetiminin bu ruhsatlarla çakışan kıta sahanlığında, Türkiye'den önce doğalgaz bulmak olduğu belirtildi.

Sözkonusu parsellerde yaklaşık 6 sondaj yapmasının hedeflendiğini kaydeden Rum Bakan, 2020 yılı için de 9 sondaj yapılmasının beklendiğini söyledi.

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Haber Tarihi: 19 Eylül 2019 Perşembe 08:47
  1. Rum yönetimi
  2. Rum Enerji Bakanı Yorgos Lakkotripis
  3. İtalyan-Fransız şirketler
  4. Türkiye
  5. Doğu Akdeniz
  6. Kıbrıs

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