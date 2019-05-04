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Ruhani'ye şok! Kardeşine hapis cezası

İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani'nin kardeşi Hüseyin Feridun'un 'Yolsuzluk' suçlamasıyla hapis cezasına mahkum edildiği duyuruldu.

04 Mayıs 2019 Cumartesi 16:05
Ruhani'ye şok! Kardeşine hapis cezası

İranlı Öğrenciler Haber Ajansı ISNA'ya göre, üst düzey yargı yetkilisi Hamid Rıza Hüseyni, Cumhurbaşkanı Ruhani'nin bir dönem danışmanlığını yapan kardeşi Feridun'un yolsuzluk suçundan hapse mahkum edildiğini duyurdu.

Hüseyni, Feridun'un, yolsuzluk ve bazı görevden almalar ve atamalara müdahil olmakla suçlandığını aktararak, "Bazı suçlamalardan beraat etti, bazılarından ise hapse mahkum edildi. Karar kesinleşmediği için detaylı bilgi veremiyorum." dedi.

Hapis cezasının süresi hakkında bilgi vermeyen Hüseyni, mahkemenin kararıyla ilgili temyiz yolunun açık olduğunu sözlerine ekledi.

'yolsuzluk, rüşvet...'

İran'ın Kuala Lumpur Büyükelçisi olarak 1989-97 yılları arasında görev yapan eski bir diplomat olan Feridun, Ruhani'ye muhalif kesimler tarafından "yolsuzluk, rüşvet ve haksız şekilde bir bankaya genel müdür atanmasına müdahil olmakla" suçlanıyordu. Suçlamalar, özellikle 2017'deki cumhurbaşkanlığı seçimlerinden önce Ruhani'nin rakipleri tarafından sıkça gündeme getirilmişti.

Feridun, Temmuz 2017'de bir yolsuzluk soruşturması kapsamında tutuklanmış kısa süre sonra kefaletle serbest bırakılmıştı.

Ruhani'ye yakın kesimler ise Feridun'a yönelik suçlamaların "siyasi" olduğunu savunuyor.

İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani, 1979 İran İslam Devrimi'nden önce "Feridun" olan soyadını din adamı anlamına gelen "Ruhani" olarak değiştirmişti.

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Haber Tarihi: 04 Mayıs 2019 Cumartesi 16:05
  1. İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani
  2. Hüseyin Feridun

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