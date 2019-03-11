Ruhani'den yıllar sonra Irak'a tarihi ziyaret!

İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani, resmi ziyareti kapsamında Irak'ın başkenti Bağdat'a indi. Irak Cumhurbaşkanı Berhem Salih tarafından resmi törenle karşılanan Ruhani'nin iki ülke ilişkileri ile bölgesel meseleleri konuşacağı belirtildi.

Irak'ta Tahran-Washington savaşı yaşanıyor

Irak'ta ve Suriye'de bitme noktasına gelen DAEŞ sonrası iki ülkede de İran-ABD çekişmesi büyüyor. Bilindiği üzere Irak'ta, özellikle de Tahran'a yakın birçok siyasetçi, ABD'nin ülkedeki varlığına karşı geçtiğimiz aylarda seslerini yükseltmişti. Bu kapsamda Ruhani'nin ülkedeki politikacılar, liderler ve sığınmacılar ile de görüşeceği belirtiliyor.

1979 devrimi sonrası üçüncü ziyaret

Bu ziyaret, 1979 yılında İran'da gerçekleşen devrim sonrası bu düzeydeki üçüncü ziyaret. İlk iki ziyaret 2008 ve 2013 yıllarında İran'ın eski Cumhurbaşkanı Mahmud Ahmedinejad tarafından gerçekleştirilmişti.