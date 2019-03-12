Ruhani'den yerel para açıklaması

Ruhani, ziyareti kapsamında Bağdat'taki Başbakanlık Konukevi'nde Iraklı bir grup din adamı ve aşiret lideriyle görüştü.

ABD'nin İran'a uyguladığı yaptırımlar ve Irak'ın buna karşı tutumuyla ilgili Ruhani, "Ticari işlemlerde Irak ile yerel para birimlerini kullanabileceğimizi yetkililere ilettik. Yabancı para birimine ihtiyacımız yok." dedi.

İran Cumhurbaşkanı, terörle mücadelesinde Irak'ın yanında yer alan ilk ülke olduklarını söyleyerek, "Terör tamamen bitmiş değil. Bunun (terör) başka şekillerde yeniden ortaya çıkması mümkün. Irak ile dost ülkeleri de içine katarak bölgede bir güç oluşturmak istiyoruz." ifadesini kullandı.

Terör örgütü DEAŞ'ın dini ve etnik savaş çıkarmak amacıyla ABD tarafından kurulduğunu iddia eden Hasan Ruhani, şöyle devam etti:

"Düşmanlar, bölge ülkeleri arasında dini ve etnik savaş çıkarmak amacıyla DEAŞ'ı ortaya çıkardı. DEAŞ'ın ortaya çıkarılmasındaki hedef halklar arasında savaşın alevlenmesi, kanın dökülmesi ve düşmanlığın körüklenmesiydi. ABD bölge için başka rüyalar gördü ve şimdi teröristleri Orta Asya, Kaskafya ve Afganistan bölgelerine naklediyor."

Başta Irak halkı olmak üzere bölge halklarının buna karşı mücadele ederek başarıya ulaştığını ve DEAŞ'ı yendiğini kaydeden Ruhani, "ABD ve batının terörizmin yenilgisinde hiçbir rolü yok. ABD ve Batı, sadece bazı hava saldırılarıyla gösteri operasyonları düzenledi. Teröristler henüz tamamen yok edilmedi." iddiasında bulundu.

Bağdat'ta dün Irak Cumhurbaşkanı Berhem Salih ve Başbakan Adil Abdulmehdi ile de bir araya gelen Ruhani'nin, öğleden sonra Kerbela kentine gideceği öğrenildi.

İran Cumhurbaşkanı, yarın da Necef'te Şii dini otoritelerden Ali es-Sistani ile görüşecek.