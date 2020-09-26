Ruhani'den tepki: Zarar veriyorlar

İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani, Amerika Birleşik Devletleri'ne (ABD) tepki gösterdi.

Ruhani, resmi temaslarda bulunmak üzere bugün Tahran'a geldi. Burada Irak Dışişleri Bakanı Fuad Hüseyin'i kabul eden Ruhani, İran ve Irak ilişkileri ile ilgili değerlendirme yaptı.

Ruhani, Irak'ın içişlerine ve Iraklı gruplar arasındaki ilişkilere müdahale peşinde olmadıklarını söyledi.

ABD'ye tepki gösteren İran Cumhurbaşkanı, ABD'nin silahlı güçlerinin Irak, Afganistan ve Basra Körfezi'ndeki mevcudiyetinin bölgenin güvenliği ve istikrarına zarar verdiğini bildirdi.

Ruhani, Irak'ı dost olarak gördüklerini ve muhtelif zamanlarda destek için hazır olduklarını söylerek, bunun en iyi örneğinin DAEŞ'in terör saldırıları sırasında Irak'a yaptıkları yardımlar olduğunu belirtti.

İran Cumhurbaşkanı Ruhani, Irak'ta Sünni, Şii ve Kürtler arası ilişkilerin iyi olmasını temel bir ilke olarak gördüklerini vurguladı.

Irak'ın içişlerine ve Iraklı gruplar arasındaki ilişkilere hiçbir zaman müdahaleda bulunma peşinde olmadıklarını ifade eden Ruhani, ülkelerinin güvenliği ve gelişmesi için her zaman Iraklılar arasındaki iyi ilişkilerden yana olduklarını söyledi.

Ruhani, Amerikan silahlı güçlerinin Irak, Afganistan ve Basra Körfezi'nde bölgenin güvenliği ve istikrarına zarar verdiğini vurguladı.

ABD'nin bölgeden çıkarılması için çaba göstermenin sadece kendilerinin değil, Amerikalıların bulunduğu bütün ülkelerin görevi olduğunu belirten Ruhani, Irak Meclisi'nin ABD güçlerinin çıkarılması için aldığı kararı olumlu bulduklarını ifade etti.

Ayrıca Ruhani, iki taraf arasındaki anlaşmaların hızlıca hayata geçirilmesininin gerekliliğine de işaret etti.

Irak Dışişleri Bakanı Fuad Hüseyin de iki ülke arasında varılan anlaşmaların hayata geçirilmesi ve ticari iş birliğinin artırılmasının İran'a yaptığı ziyaretin amaçları arasında bulunduğunu bildirdi.

Bugün İran'a gelen Hüseyin, gün içinde İranlı mevkidaşı Muhammed Cevad Zarif ile de görüşmüştü.