Ruhani’den ‘Bırakın da işimizi yapalım’ tepkisi
İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani, hükümetin muhalefetine rağmen nükleer faaliyetlerin hızlandırılmasını ve nükleer tesislerdeki denetimlerin sınırlandırılmasını zorunlu kılan bir yasa çıkaran Meclisteki muhafazakar milletvekillerine, “Bırakın da işimizi yapalım” diye seslendi.
İran devlet televizyonunun haberine göre, Cumhurbaşkanı Ruhani, şöyle konuştu: “Hükümet bir başarı elde ederse bunu tamamıyla size takdim edecektir. Sakince ve dikkatlice işimizi yapmamıza izin verin. Birbirimizle istişare etmeli koordinasyon kurmalıyız.”