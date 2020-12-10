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Dünya Ruhani’den ‘Bırakın da işimizi yapalım’ tepkisi
Dünya

Ruhani’den ‘Bırakın da işimizi yapalım’ tepkisi

İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani, hükümetin muhalefetine rağmen nükleer faaliyetlerin hızlandırılmasını ve nükleer tesislerdeki denetimlerin sınırlandırılmasını zorunlu kılan bir yasa çıkaran Meclisteki muhafazakar milletvekillerine, “Bırakın da işimizi yapalım” diye seslendi.

Yeniakit Publisher
2020-12-10 19:23:00 -
Ruhani’den ‘Bırakın da işimizi yapalım’ tepkisi

İran devlet televizyonunun haberine göre, Cumhurbaşkanı Ruhani, şöyle konuştu: “Hükümet bir başarı elde ederse bunu tamamıyla size takdim edecektir. Sakince ve dikkatlice işimizi yapmamıza izin verin. Birbirimizle istişare etmeli koordinasyon kurmalıyız.”

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