Ruhani Zarif’in istifasını reddetti İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani, Dışişleri Bakanı Cevad Zarif’in istifasını reddetti.

İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani, Dışişleri Bakanı Cevad Zarif’in istifasını reddetti.

İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani, geçtiğimiz günlerde görevinden istifa ettiğini bildiren Dışişleri Bakanı Cevad Zarif’in istifasını reddetti. Ruhani, Zarif’in istifasını kabul etmeme gerekçesini ise, “Emin, onurlu, cesur ve dindar’ biri olarak ABD’nin ağır baskılarına karşı ön safta yer bulunduğunuz için, istifanızı ülke çıkarlarına ters görüyorum ve kabul etmiyorum” şeklinde ifade ettiği aktarıldı.

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.