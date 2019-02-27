Ruhani Zarif’in istifasını reddetti
İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani, Dışişleri Bakanı Cevad Zarif’in istifasını reddetti.27 Şubat 2019 Çarşamba 10:34
İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani, Dışişleri Bakanı Cevad Zarif’in istifasını reddetti.
İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani, geçtiğimiz günlerde görevinden istifa ettiğini bildiren Dışişleri Bakanı Cevad Zarif’in istifasını reddetti. Ruhani, Zarif’in istifasını kabul etmeme gerekçesini ise, “Emin, onurlu, cesur ve dindar’ biri olarak ABD’nin ağır baskılarına karşı ön safta yer bulunduğunuz için, istifanızı ülke çıkarlarına ters görüyorum ve kabul etmiyorum” şeklinde ifade ettiği aktarıldı.
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