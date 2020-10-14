Ruhani duyurdu: Pazar gününden itibaren...

Başkent Tahran'da düzenlenen Bakanlar Kurulu toplantısının ardından konuşan İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani, ülkesine dönük silah ambargosunun 18 Ekim tarihinde sona ereceğini ifade ederek, "Pazar gününden itibaren istediğimiz ülkeye silah satabiliriz, istediğimiz yerden de silah alabiliriz." diye konuştu.

Ruhani, 18 Ekim'de sona erecek olan Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi (BMGK) tarafından İran'a karşı uygulanan silah ambargosuna ilişkin açıklamalar yaptı.

Nükleer anlaşmaya göre 18 Ekim'den itibaren İran'a dönük 10 senedir süren silah ambargosunun biteceğini anımsatan Ruhani, "Pazar gününden itibaren istediğimiz ülkeye silah satabiliriz, istediğimiz yerden de silah alabiliriz. Bu konu nedeniyle ABD ile 4 sene boyunca mücadele ettik. Çünkü onlar ambargonun kalkmasını istemiyordu." dedi.

Amerika'nın silah ambargosunu yenilemede başarılı olamadığını tekrarlayan Ruhani, "Diplomatlarımız büyük çaba gösterdi ve ABD başarılı olamadı. 'Nükleer anlaşma bize ne getirdi?' diye soranlar var, işte silah ambargosunun kalkması nükleer anlaşmanın bir sonucudur." ifadelerini kullandı.

Ruhani, İran'dki ekonomik krizle ilgili yaptığı açıklamada ise, "Halkımız bugün ekonomik baskı altındadır. Hükümet halkın temel ihtiyaç maddelerini ve dövizi temin etmek için elinden geleni yapıyor." dedi.

BMGK, 2010 senesinde aldığı karar ile, İran'ın nükleer programına ilişkin tartışmalar sebebi ile ülkenin büyük çaplı silah sistemleri satın almasını yasaklamıştı. Öncesinde ise ülkenin silah ihracatına ambargo getirilmişti.

İran'la uluslararası güçler arasında 2015 senesinde imzalanan nükleer anlaşmada silah ambargosunun 18 Ekim 2020 tarihinde kaldırılmasını öngören bir hüküm bulunuyordu.

Amerika, 2018 yılında nükleer antlaşmadan çekildiğini duyurmuştu.