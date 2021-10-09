"Ruh sağlığı sorunları 2'nci bir pandemi gibi yayılıyor"

Akdeniz Üniversitesi (AÜ) Psikiyatri Anabilim Dalı Öğretim Görevlisi Dr. Ali Erdoğan, korona virüsün ruh sağılığını olumsuz etkilediğini belirterek, “Adeta ikinci bir pandemi gibi yayılıyor” dedi.

AÜ Tıp Fakültesi Psikiyatri Anabilim Dalı Öğretim Görevlisi Dr. Ali Erdoğan 10 Ekim Dünya Ruh Sağlığı Günü nedeniyle açıklamalarda bulundu. Dünya Ruh Sağlığı Günü'nün Dünya Sağlık Örgütü tarafından 1992 yılından itibaren ruh sağlığı hastalıklarına dikkat çekmek amacıyla her yıl kutlandığını ifade eden Dr. Ali Erdoğan bu yıl ‘herkes için ruh sağlığı’ temasının belirlendiğini söyleyerek, kişilerin ruh sağlığı hizmetlerinden yeterince faydalanmasının amaçlandığını söyledi.

Ruh sağlığı sorunlarının dünya çapında her yıl giderek arttığına dikkat çeken Dr. Erdoğan “Dünyadaki çocuk ve ergenlerin yaklaşık yüzde 20’sinin ruh sağlığı sorunu vardır” dedi.

Ali Erdoğan, dünya genelinde yaklaşık 2 yıldır devam eden korana virüs pandemisinin de ruh sağlığı üzerinde olumsuz etkileri olduğunun altını çizdi. Bu durumun en çok sağlık çalışanları, sosyal desteği az olanları ve önceden bir psikiyatrik hastalığı olanları etkilediğini işaret eden Erdoğan, “Zaman zaman ruh sağlığı sorunlarının ikinci bir pandemi gibi yayıldığından bahsedilmektedir. Pandeminin etkisiyle son dönemde gençler arasında alkol ve madde kullanımında da yoğun artış yaşandığını görüyoruz" diye konuştu.