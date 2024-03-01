Ruh çağırma seansı siyasetin gündemi oldu! ‘Ey ruh geldiysen üç kere tıkla’

CHP Genel başkanı Özgür Özel Atatürk ile görüşmüş bir izlenim vererek "Atatürk Sinop'a gidin diyor, Atatürk Erzurum'da çalışın diyor, Tekirdağ'ı kazanın, İstanbul'u kaybetmeyin, İzmir'de rekor kırın diyor. Bilecik'i sakın ha kaybetmeyin diyor." Sözleri siyasetin gündemi oldu.

MHP Lideri Bahçeli ise kinayeli bir dille Özgür Özel'e seslenerek, "Bizim anlayamadığımız Özgür Bey'in hangi ara aziz Atatürk'le temas kurduğu, nasıl konuştuğu, mesajları nasıl aldığıdır. Şayet, ruh çağırma seanslarına katılıp bir sonuca ulaştığını iddia ederse kendisine yazık olacak" ifadelerini kullanmıştı.