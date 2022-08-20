Rudaw TV sunucusu ile Doğu Perinçek arasında Türk-Kürt tartışması!

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Vatan Partisi Genel Başkanı Doğu Perinçek, Rudaw TV canlı yayınında konuştu.

Canlı yayında Kürtçe konuşan Perinçek, "Türk de biziz Kürt de biziz." dedi.

Perinçek dondu kaldı!

Programın sunucusu Dilbixwin Dara, Perinçek'e tepki gösterdi. "Sayın Perinçek Kürt nasıl Türk olur?" diye soran Dara, "Mesela siz Arap olur musunuz? Siz diyorsunuz ki Kürtler Türktür. Kürtler farklı bir millet. Kürtler Türk değil. Sizin Türk olduğunuz gibi. Arap Araptır. Alman Almandır. Kürtler de Kürttür." ifadelerini kullandı.

Sunucunun sözleri karşısındaki şaşkınlığı yüz ifadesine yansıyan Perinçek, cevap vermemeyi tercih etti.