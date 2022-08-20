  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Siyaset Rudaw TV sunucusu ile Doğu Perinçek arasında Türk-Kürt tartışması!
Siyaset

Rudaw TV sunucusu ile Doğu Perinçek arasında Türk-Kürt tartışması!

Rudaw TV canlı yayınına katılan Vatan Partisi Genel Başkanı Doğu Perinçek, sunucu ile Türk-Kürt tartışması yaşadı.

Yeniakit Publisher
2022-08-20 17:43:00 - 2022-08-20 19:43:07

 Yeniakit.com.tr 

Vatan Partisi Genel Başkanı Doğu Perinçek, Rudaw TV canlı yayınında konuştu.

Canlı yayında Kürtçe konuşan Perinçek, "Türk de biziz Kürt de biziz." dedi.

Perinçek dondu kaldı!

Programın sunucusu Dilbixwin Dara, Perinçek'e tepki gösterdi. "Sayın Perinçek Kürt nasıl Türk olur?" diye soran Dara, "Mesela siz Arap olur musunuz? Siz diyorsunuz ki Kürtler Türktür. Kürtler farklı bir millet. Kürtler Türk değil. Sizin Türk olduğunuz gibi. Arap Araptır. Alman Almandır. Kürtler de Kürttür." ifadelerini kullandı.

Sunucunun sözleri karşısındaki şaşkınlığı yüz ifadesine yansıyan Perinçek, cevap vermemeyi tercih etti.

1
Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.

Yorumlar

Misafir

Türklük şereftir herkese kısmet olmaz
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23