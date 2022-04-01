Ruble ne kadar? 1 Ruble kaç dolar, kaç TL?

Rusya Devlet Başkanı Putin’den ABD ve bilhassa AB ülkelerine dolar karşısında ruble desti geldi. Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in doğalgazı dost olmayan ülkelere ruble ile satma kararı gündemdeki yerini korurken, Rusya Devlet Başkanı bugün yeni bir kararnamenin imzalandığını duyurdu.

Ruble ne kadar?

Ruble kuru ile ilgili en güncel gelişmeleri özellikle de Putin’in doğalgaz satışana yönelik ruble kararından sonra vatandaşlar ruble fiyatını araştırmaya başladı. Kaç ruble kaç TL veya 1 ruble ne kadar eder? 1 ruble ne kadar, kaç TL? Ruble bugünkü alış kuru 0,1762 TL, satış kuru 0,1763 TL'dir.

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