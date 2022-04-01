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Ekonomi Ruble ne kadar? 1 Ruble kaç dolar, kaç TL?
Ekonomi

Ruble ne kadar? 1 Ruble kaç dolar, kaç TL?

Rusya’nın Ukrayna topraklarını işgale başlamaıyla birlikte ABD ve AB ülkeleri Rusya’ya pek çok alanda yaptırım kararı aldı. Putin de yaptırımlara karşılık ruble ile rest çekti. Rusya Devlet Başkanı Putin, Rus gazına rubleyle ödeme yapılmasına yönelik kararnameyi imzalayarak "Rubleyle ödeme yapılmazsa Rus Gazı sözleşmeleri durdurulacak." dedi. Peki ruble ne kadar? 1 Ruble kaç dolar?

Yeniakit Publisher
2022-04-01 08:29:00 - 2022-04-01 08:31:41
Ruble ne kadar? 1 Ruble kaç dolar, kaç TL?

Rusya Devlet Başkanı Putin’den ABD ve bilhassa AB ülkelerine dolar karşısında ruble desti geldi. Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in doğalgazı dost olmayan ülkelere ruble ile satma kararı gündemdeki yerini korurken, Rusya Devlet Başkanı bugün yeni bir kararnamenin imzalandığını duyurdu.

Ruble ne kadar?

Ruble kuru ile ilgili en güncel gelişmeleri özellikle de Putin’in doğalgaz satışana yönelik ruble kararından sonra vatandaşlar ruble fiyatını araştırmaya başladı. Kaç ruble kaç TL veya 1 ruble ne kadar eder? 1 ruble ne kadar, kaç TL? Ruble bugünkü alış kuru 0,1762 TL, satış kuru 0,1763 TL'dir.

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