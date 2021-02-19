Rubato grubunun solistine 'uyuşturucu' baskını!
Üsküdar’daki polisin yaptığı operasyonda evinde 1 gram esrar ele geçirildiği öğrenilen Rubato grubunun solisti Özer Arkun gözaltına alındı. Polis merkezine götürülen Arkun, hakkında "uyuşturucu kullanmak" suçlamasıyla işlem yapılıp ifadesi alındıktan sonra serbest bırakıldı.
Evlenme aşamasında olduğu kız arkadaşına şiddet uyguladığı, cinsel saldırıda bulunduğu gerekçesiyle hakkında 19 yıl 3 aydan 40 yıl 6 aya kadar ceza istemiyle dava açılan Rubato solisti Özer Arkun’ın evine polis bu akşam uyuşturucu operasyonu düzenledi.
İstanbul Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerinin Üsküdar’daki evine düzenlediği baskında yapılan aramada 1 gram esrar bulunan Arkun, gözaltına alındı. Polis merkezinde hakkında "uyuşturucu kullanmak" suçlamasıyla işlem yapılan Arkun, ifadesi alındıktan sonra serbest bırakıldı.