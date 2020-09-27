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Medya RTÜK'ten televizyon kanallarına 'koronavirüs' uyarısı
Medya

RTÜK'ten televizyon kanallarına 'koronavirüs' uyarısı

Radyo ve Televizyon Üst Kurulu (RTÜK), koronavirüs döneminde tedbirleri ihlal eden televizyon programları ve diziler hakkında izleyicilerin şikayetlerine yanıt verdi. İzleyiciyi olumsuz etkilediği gerekçesiyle yayın öncesi 'koronavirüs' uyarısı yapılmasını istedi.

Yeniakit Publisher
2020-09-27 17:33:00 - 2020-09-27 17:35:31
RTÜK'ten televizyon kanallarına 'koronavirüs' uyarısı

Radyo ve Televizyon Üst Kurulu (RTÜK), televizyon programları ve dizilerde yapılan koronavirüs ihlaliyle ilgili yeni bir karar aldı. İzleyici şikayetlerini dikkate alan RTÜK, yayıncı kuruluşlardan, dizilerin ve televizyon programlarının yayın öncesi "Bu program Covid-19 tedbirleri kapsamında çekilmiştir" uyarısı yayınlanmasını istedi.

Dizi ve programlara koronavirüs tedbiri

Koronavirüsde normalleşme sürecinin başlamasıyla birlikte sektör paydaşlarınca hazırlanan "Türkiye'de Kovid-19 Kısıtlamaları Altında Film Yapımlarında Güvenli Çalışma Koşulları ve Önlemler" başlıklı bir kılavuzla, film ve dizi setinde çalışan ekiplerin alması gereken tüm tedbirler belirlendi ve çekimlere yeniden başlandı.

'Mucize Doktor'da koronavirüs yok sayıldı

Ancak birçok dizi ve programlar koronavirüs tedbirlerini hiçe saydı. Son olarak koronavirüs ihlali yaparak izleyicilere kötü örnek olan 'Mucize Doktor' adlı dizi gündeme gelmişti. Üstelik hastane ortamını anlatan dizide maske kuralı hiçe sayılmış ve izleyiciler tarafından bu durum tepkiyle karşılanmıştı.

Yayın öncesi koronavirüs uyarısı

RTÜK, televizyon yapımlarında Covid-19 tedbirleri alınmadığı, dizi filmlerde oyuncuların, yarışma ve tartışma programları ile haberlerde katılımcıların önlemlere uymayarak, izleyicileri olumsuz yönde etkilediği yönünde çok sayıda bildirim alınca harekete geçti.

Şikâyetler neticesinde Üst Kurul, yayıncı kuruluşlardan, dizi ve program yayınlarından önce Covid-19 salgını kapsamında alınan önlemler hakkında yazılı, sözel ve görsel olarak izleyicileri bilgilendirilmelerini istedi.

Üst Kurul, yapımların Covid-19 tedbirlerine uyulmadığına ilişkin yanlış algıyı değiştirmesi ve izleyicilere önlemlere uymaları konusunda örnek olması için tv kanallarından 'Bu program Covid-19 tedbirleri kapsamında çekilmiştir' yayın bildirimi yapılmasını yazılı olarak talep etti.

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