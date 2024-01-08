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Medya RTÜK'ten sevindiren haber: Kızıl Goncalar dizisi yayından kaldırıldı!
Medya

RTÜK'ten sevindiren haber: Kızıl Goncalar dizisi yayından kaldırıldı!

Yeniakit Publisher
2024-01-08 20:42:00 - 2024-01-08 20:53:00
RTÜK'ten sevindiren haber: Kızıl Goncalar dizisi yayından kaldırıldı!

Dini değerleri hedef alan sahneleriyle tepki çeken Kızıl Goncalar dizisine verilen yayın durdurma cezası onandı. Dizinin yapımcısı, mahkemenin RTÜK'ün verdiği kararı onadığını söyledi.

Tarikat ve cemaatleri hedefe koyup müridanın duygularını istismar eden 'Kızıl Goncalar' dizisi yayından kaldırıldı.

FOX TV'de yayımlanan dizinin yapımcısı Faruk Turgut, "Bu akşam yayın yok. İdare mahkemesi ve Bölge idare mahkemesi, RTÜK'ün verdiği yayın durdurma kararını onayladı. Kızıl Goncalar'ın yayınını yapamıyoruz" dedi.

RTÜK inceleme başlattı

Milli ve manevi değerlerin hedef alındığı dizide, Müslümanlar bağnaz olarak gösteriliyor, İslam karşıtı sözlere de yer veriliyordu. Tepkiler sonrası RTÜK harekete geçerek diziyle ilgili inceleme başlattı.

Ceza verildi

İnceleme sonucu, "toplumun milli ve manevi değerlerine" aykırılıktan yüzde 3 idari para cezası, 2 kez de program durdurma cezası verildi.

Tüm bu gelişmelerden sonra, dizinin yapımcısı Faruk Turgut, sosyal medyadan açıklama yaptı. Turgut, dizinin artık yayınlanmayacağını söyledi:
ÖNE ÇIKAN VİDEO

"Bu akşam yayın yok. İdare mahkemesi ve Bölge idare mahkemesi, RTÜK'ün verdiği yayın durdurma kararını onayladı. Kızıl Goncalar'ın yayınını yapamıyoruz."

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