RTÜK’ten ‘maksatlı eleştirilere’ cevap! ‘Hiçbir kişi ya da kurum sansür uygulayamaz’

Taha Emre ÖZDEMİR ANKARA

RTÜK'e, internet TV'lerinin yayınlarını denetleme yetkisi veren yönetmelik Resmi Gazete'de yayınlanındak sonra tartışmalarda beraberinde geldi. Bazı çevreler tarafından denetleme 'sansür' olarak yorumlanırken, RTÜK Başkanı Ebubekir Şahin tartışmalara ilişkin bir açıklama yaptı. Şahin, "Yoğun eleştirilerin çoğunluğu eksik bilgi ve iyi niyetli olmayan muhalefet alışkanlığından kaynaklanıyor" dedi.

Yönetmelikle ilgi olumlu yorumlar ile birlikte haksız ve acımasız eleştirileri de tek tek analiz ettiklerini ifade eden Başkan Şahin, şöyle konuştu:

"RTÜK olarak gerek ilgili kanuni değişiklik çalışmalarında gerekse yönetmelik çalışmaları esnasında taraflarla yakın iş birliği içinde hareket ederek, ilgili taraflardan gelen görüş ve önerilere tüm düzenlemelerde yer vermeye çalıştık. Yönetmelik yayınlandıktan sonra üzerinde spekülasyonlar yapılmak istenen bahse konu platformların, Üst Kurulumuz ile yakın iş birliği, sağlam bir iletişimi ve sektöre ilişkin çalışmaları bulunmaktadır.

'Eleştirilerin çoğunluğu iyi niyetli olmayan muhalefet alışkanlığından'

Düzenlemeyi, sadece müstehcenlik ve sansür gibi birkaç hususa indirgemenin sağlıklı olmadığı kanaatindeyiz. Yönetmenlik yayınlandığı andan itibaren çektiğimiz fotoğrafta gördük ki yoğun eleştirilerin çoğunluğu ya eksik bilgiden ya da iyi niyetli olmayan muhalefet etme alışkanlığından, ön yargılardan kaynaklanıyor. Başta sosyal medyada olmak üzere 'İnternete sansür geldi' eleştirilerinin ağırlıklı olarak yapılması, yönetmeliğin sağlıklı şekilde incelenmediğini gösteriyor

'Eleştiriler maksatlı çarpıtmalar içeriyor'

Sansür kavramının ne olduğunu çok iyi bilen bazı art niyetli kesimler, kamuoyunu yanlış yönlendirerek sansürcülük eleştirisi yapıyor. Sansürden bilerek veya bilmeden, bir amaca hizmet ederek ya da bilinçsizce bahsedenlerin iyi niyetli oldukları düşünülemez. Herkesin malumu sansür, yayınların daha yapılmadan denetlenmesi ve müdahalelerin uygulanmasıdır. Anayasamızda da açıkça sansür yasaklanmıştır. Hiçbir kişi ya da kurum sansür uygulayamaz.